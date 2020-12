Se espera que el paquete que incluye 6 galletas coloridas basadas en la cantante estará disponible a partir de enero

Con enorme colorido y un extravagante sabor, la marca internacional de galletas Oreo anunció el lanzamiento de ‘Chromatica’, las nuevas galletas basadas en la cantante y actriz Lady Gaga. La colaboración entre la protagonista de ‘A Star Is Born’ se confirmó cuando la cuenta oficial de Twitter de Oreo publicó el diseño del empaque que contendrá las nuevas galletas de la marca. ‘Chromatica’ promete convertirse en la galleta más glamurosa que haya existido en la historia de la marca y será nombrada de tal manera a manera de homenaje al sexto álbum de estudio de Gaga. Mediante su cuenta de Twitter, Gaga compartió el momento en que recibe el empaque de sus galletas y las abre para finalmente probar su nuevo sabor. La marca Oreo aún no ha lanzado un comunicado oficial sobre el lanzamiento del paquete de tamaño completo que incluye 6 galletas, pero se espera que esté disponible a partir de enero por un tiempo limitado y hasta agotar existencias. El principal objetivo de Oreo y Lady Gaga será el de mantener a la gente conectada durante tiempos difíciles derivados por la pandemia del covid a través de mensajes musicales con la campaña ‘Sing It With Oreo’, promoción que estará disponible a partir del 15 de diciembre. Los participantes podrán enviar Oreograms edificantes a sus seres queridos, entre los premios existen un concierto móvil, un encuentro y saludo de Lady Gaga o Ariana Grande.