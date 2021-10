Cinelatino y DishLATINO anuncian a los ganadores del Hola Mexico Film Festival 2021

Los Ángeles, CA—Septiembre del 2021—Cinelatino, el canal líder de películas en español y el destino para los éxitos taquilleros y películas de mejor crítica de México, América Latina, España y el Caribe, ha anunciado los ganadores de los Premios del Público del Hola Mexico Film Festival (HMFF) 2021: el Premio del Público para la Mejor Película, Premio al Mejor Director de Largometraje y Premio al Mejor Cortometraje del Tomorrow’s Filmmakers Today, todos presentados por Cinelatino y DishLATINO.

Celebrado en Los Ángeles anualmente, el HMFF se ha convertido en un evento esencial en la ciudad, siendo reconocido como el festival de cine mexicano más grande organizado fuera de México. Luego de una reinvención virtual en el 2020 debido a la pandemia global del COVID-19, este año el evento regresó a su formato presencial original, dando al público la oportunidad de asistir nuevamente a los teatros para celebrar y vivir lo mejor del cine mexicano. El festival de 10 días, el cual atrae a cinéfilos y devotos del cine mexicano de todas partes de los EE. UU. concluyó con una ceremonia de premiación especial reconociendo los logros destacados de los talentosos cineastas de este año.

Samuel Kishi Leopo recibió la mayor cantidad de votos por su película Los Lobos ganando el Premio del Público a la Mejor Película presentado por Cinelatino y DishLATINO. Los Lobos narra la historia de Lucía, una joven madre mexicana que cruza la frontera de México a Estados Unidos con sus hijos Max y Leo, en busca de una mejor vida. Pero la transición es difícil para los niños quienes se pasan los días encerrados en su apartamento vacío mientras Lucía trabaja en varios empleos. Dentro de su propio reino de imaginación, los adorables Max y Leo crean una realidad alterna representada por secuencias animadas. Apoyados por algunos vecinos serviciales y su cariño del uno hacia el otro, esta pequeña familia trata de mantenerse a flote mientras esperan el día que finalmente puedan visitar Disneyland juntos.

El Premio al Mejor Director de Largometraje presentado por Cinelatino y DishLATINO fue galardonado a Fernanda Valadez por el filme Sin señas particulares. Una meditación devastadora sobre los efectos de la violencia en la sociedad desde el punto de vista de una madre que busca desesperadamente a su hijo, Sin señas particulares sigue la historia de Magdalena, una señora de mediana edad quien ha perdido todo contacto con su hijo. Viajando a la frontera estadounidense con un amigo, el joven tenía la esperanza de cruzar y encontrar trabajo. Pero mientras el número de desapariciones en México continúa creciendo todos los días, todo parece indicar el peor resultado posible; Magdalena necesita saber a ciencia cierta si su hijo está vivo o muerto. Con la determinación y la valentía que solo puede tener una madre, ella se aventura a un viaje traicionero para encontrar las respuestas en lugares peligrosos con la ayuda de Miguel, un joven deportado de los EE. UU. quien está de camino a su pueblo natal. Cimentado en la increíble actuación de Mercedes Hernández, la película ofrece un vistazo inolvidable a las esquinas más oscuras de un país en crisis.

Luego de recibir la mayor cantidad de votos del público en la categoría de mejor cortometraje, Merced Elizondo se llevó el Premio al Mejor Cortometraje del Tomorrow’s Filmmakers Today presentado por Cinelatino y DishLATINO por su película Manos de oro. El cortometraje cuenta la historia de Sergio, un ex mecánico que está en medio de una batalla paralizante contra la artritis. Cuando surge la oportunidad de arreglar la camioneta de un amigo de la familia, Sergio comienza a salirse de control hacia la negación y comportamiento autodestructivo en su intento de recuperar su identidad como un hombre de trabajo con propósito. Como resultado, su tensa relación con su hijo es puesta a prueba.

Todos los ganadores recibirán premios en efectivo por parte de Cinelatino.

“Cinelatino apoya al Hola Mexico Film Festival el cual ofrece oportunidades para mayor reconocimiento y visibilidad de los talentosos cineastas mexicanos vanguardistas quienes continúan expandiendo los límites del cine latino. Somos apasionados defensores de las capacidades de producción de cine de México, un país que se ha cimentado como un verdadero líder en la industria,” dijo James M. McNamara, vicepresidente de Hemisphere Media Group, Inc., la compañía matriz de Cinelatino. “Junto a nuestros colaboradores de DishLATINO, estamos contentos de continuar nuestra relación con HMFF y promover una iniciativa que trae mayor reconocimiento a las contribuciones del cine mexicano y latino. Queremos extender nuestras felicitaciones afectuosas a los cineastas que presentaron sus películas en la edición del 2021 del HMFF; y como siempre, un agradecimiento muy especial a Samuel Douek, el fundador y director del festival por su esfuerzo incansable en apoyar la comunidad fílmica y por organizar un evento fenomenal.”

“Por medio de nuestro trabajo con el Hola Mexico Film Festival, continuaremos creando conciencia sobre la variedad de importantes contribuciones de los cineastas mexicanos. Este evento provee una avenida para destacar y reconocer específicamente la tradición cinemática mexicana a la vez que ofrece mayor exposición a talento joven y la próxima ola de trabajo influyente,” dijo Samuel Douek, director del Hola Mexico Film Festival. “Estoy encantando de una vez más ofrecerle una experiencia de festival a nuestros fans y seguidores—lo más seguro posible. Gracias a todos los que nos visitaron y felicidades a los ganadores de este año. Por supuesto, agradecemos enormemente a Cinelatino y DishLATINO por su apoyo a nuestros esfuerzos.”

Este año marca el decimo tercer año desde la creación del festival. Veinte películas y 18 cortometrajes fueron parte de la edición de este año el cual fue dividido en cuatro categorías: México Ahora, Nocturno, Documental y El Otro México. Para aquellos que no pudieron asistir al evento de este año, las festividades continúan en casa con DishLATINO On Demand y una colección especial seleccionada por Cinelatino de películas que han participado en el HMFF durante la pasada década. Los suscriptores de DishLATINO pueden disfrutar y revivir los títulos que hicieron su debut en el festival como Mirreyes vs. Godínez, La vida inmoral de la pareja ideal, Nosotros los Nobles y La delgada línea amarilla entre otros. Esta colección especial retrospectiva estará disponible on demand hasta el 18 de octubre.

