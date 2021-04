El Boxeador Sensación del Peso Súper Ligero Omar Juárez Enfrentará al Argentino Elías Araujo en el Co-Evento Principal de la Noche de Boxeo de PBC por FOX y FOX Deportes Este Sábado, 17 de Abril desde Los Ángeles



SAN ANTONIO, TEXAS. (14 de Abril, 2021) – El boxeador sensación del peso Súper Ligero Omar “El Relámpago” Juárez se enfrentará a Elías “El Macho” Araujo en una pelea a 10 rounds que servirá como el co-evento principal de la Noche de Boxeo de PBC por FOX y FOX Deportes este sábado, 17 de abril desde el Auditorio Shrine y Expo Hall en Los Ángeles.



Juárez (10-0, 5 KOs) tiene 21 años de edad y regresa a la acción tras un 2020 dominante con cuatro victorias en su legajo, incluyendo haber peleado y ganado tras ocho asaltos por primera vez y luego haberlo repetido con respectivas decisiones unánimes ante Dakota Linger y Willie Shaw.



El nativo de Brownsville, Texas viene de mandar a la lona a Raúl Chirino en tres ocasiones distintas rumbo a una pelea por nocaut en el primer round en diciembre, pero el argentino Araujo (21-2, 8 KOs) será su rival más difícil hasta ahora, al menos en los papeles para comenzar el 2021.



Esto fue lo que Juárez dijo este miércoles:



Sobre su preparación:



“Fue otro campamento brutal en San Antonio junto al coach Rick Nuñez. Tuvimos muchos rounds difíciles contra sparrings muy duros. Me he estado esmerando para pegar más duro sin bajar la guardia. He hecho todos los sacrificios necesarios para estar en la mejor forma física de mi vida este sábado”.

Sobre su pelea con Elías Araujo:

“Araujo cuenta con una buena marca y es muy experimentado, redobla mi número de peleas. Yo espero una Guerra ya que sé que esta es apenas la segunda vez que Araujo peleará en Estados Unidos. Esta será la pelea más dura de mi carrera, lejos, y estoy listo para todo”.

Sobre hacer su debut en el 2021 por FOX:

“Estoy tan agradecido por volver a pelear como parte de la Noche de Boxeo de PBC por FOX. Las grandes citas me motivan y quiero dar un gran espectáculo para la afición. Ninguna cita es más grande que una por FOX, así que créanme cuando les digo que estoy listo para dejar que mis manos hagan lo suyo”.

Sobre lo que la afición puede esperar ver en esta pelea:



“Yo vine a dejar mi marca en esta pelea. Araujo nunca ha sido noqueado, así que yo tendré que hacer algo especial que nadie ha logrado anteriormente. La afición puede esperar verme ser agresivo, con mucho poder y malas intenciones”.