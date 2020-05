Cuando haces un mix de moda, estilo de vida y tecnología, logras un modelo cómodo y cool a la vez. Esos son los nuevos CitySole de Coach, una colección de calzado deportivo construida con innovación y un diseño top

Coach CitySole está diseñado para inspirar a las personas a vivir la vida a su manera. Los zapatos debutaron en la campaña Coach’s Spring 2020 y son usados por Jennifer López y Michael B. Jordan.

Esta línea de calzado deportivo forma parte de la colección “Originals Go Their Own Way”, nombre de la campaña, protagonizada por primera vez para Coach por Jennifer Lopez y Michael B. Jordan como imagen global de ropa masculina. Donde buscan transmitir la auténtica auto-expresión y la visión evolucionada del Director Creativo Stuart Vevers.

Por su parte Jennifer Lopez compartió su experiencia con la firma “Tengo una historia única con Coach que se remonta a “All I Have”. Es una marca que encarna la esencia de haber nacido y crecido en Nueva York y yo, por supuesto me identifico profundamente con eso. Como ambos somos originarios de Nueva York, eso crea una mezcla única de alta costura con el atrevimiento de la calle.”

Estos modelos además de ser cómodos y presentar una atrevida declaración en piel haciendo referencia a las raíces de la marca son una buena idea para regalar en este próximo día de las madres.

Hay tres modelos, uno para cada estilo:

• CitySole Court hacen referencia a los clásicos tenis de baloncesto con una caja triangular en la punta, un punto de pivote en la suela y una cinta de costura 3M distintiva.

• CitySole Runner se inspiran en las siluetas de los tenis de correr, con un talón robusto y detalles acanalados para una mayor tracción.

• CitySole Lowline son la versión actualizada de Coach de los clásicos tenis de tacón bajo, unos tenis muy versátil y minimalistas que se puede usar en cualquier contexto.