Las pasantías son necesarias para que nosotros como estudiantes, ya por graduarnos tengamos experiencia y una puerta segura para empezar a trabajar. Sin embargo, a veces nos equivocamos al momento de empezar el proceso y perdemos la posibilidad de obtener una pasantía debido a errores que cometemos. Es por ello que, hoy te doy mis tres consejos para obtener la pasantía que quieras y con éxito.

Crea tu CV o Resume de forma concisa y directa. Tu Resume no debe ser de más de una hoja, así que, no escribas detalle a detalle de cómo obtuviste ese diploma o curso. Escribe 3 puestos/trabajos/experiencias que te han llevado a tu actualidad. Manda tu CV or Resume a todos los contactos que busques, no te detengas en 10 o 15 compañías. Aquí no hay tiempo que perder, busca y manda tu información a todos los lugares posibles. Vivimos en un mundo globalizado, si no utilizamos todas las posibilidades, nos quedaremos sin éxito. Al momento que te llamen, sé seguro/segura de ti mismo. Ellos son los que mostraron interés por tus habilidades, así que, no tengas miedo y muestra lo que mejor sabes hacer.

Muchas de las ocasiones por las cuales la empresa no nos llama es por la falta de disposición. Muéstrate dispuesto aun cuando no tengas toda la experiencia, porque recordemos, de eso se trata la pasantía, de obtener experiencia. Espero que estos consejos te ayuden y nos vemos a la próxima.

===============

Bellow in English

HOW TO EFFECTIVELY GET AN INTERNSHIP?

Internships are necessary for our professional development and right now, we need them the most, if we are graduating students from college or university. However, sometimes we make mistakes that brings the possibility to get an internship out of our hands. That is why, today, I am going to give you my three tips to get the internship you want with success.

Write your resume purposefully and concise. Your resume should be no more than 1 written page, so do not give unnecessary details about that course you took or diploma you got, try to stay focus in 3 positions/jobs/experiences you had that brought you to this instance. Send you resume to every place, company, contact you want to intern for. Do not stop in 10 or 15 contacts, go for more. We do not have time to wait for only a few possibilities. We are living in a globalized world, there is a lot of competition and if we do not use all our resources, we would get no success. When that contact you sent your resume calls you, be confident. They are calling you because they like and admire your abilities so, do not be afraid of what to say, you know your strengths, apply them!

Most of the times, employers do not call you back because of the lack of disposition and attitude you can offer. Show disposition even though you have no experience at all, because that is the reason why you want to get an internship, because you are looking for preparation in the future. I hope these tips help you for an important process like this, see you next time.

Columna «Ahora» por Jorge Flores