A principios de este mes, se anunció que la cantante superestrella Lady Gaga se había asociado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen para organizar un concierto benéfico llamado One World: Together At Home, en un intento de recaudar dinero para suministros esenciales de EPP en todo el mundo durante la pandemia de coronavirus.

El concierto, que tiene una línea de especuladores que incluye personajes como Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish y Chris Martin, se transmitirá en vivo en línea el sábado 18 de abril, y el programa se transmitirá en BBC One el domingo 19 de abril.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre One World: Together At Home, incluida la programación completa, cómo ver el programa y cómo Lady Gaga organizó el increíble concierto de beneficios.

¿Qué es One World: Together At Home?

One World: Together At Home es un concierto benéfico en ayuda de la actual pandemia de Coronavirus, creada en colaboración con la estrella del pop Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, hizo una llamada con más de 68 líderes corporativos de algunas de las compañías más grandes del mundo, lo que permitió recaudar más de $ 35 millones en la primera semana, ayudando a apoyar a los trabajadores de atención médica de primera línea. y la OMS.

¿Cuándo es One World: Together At Home?

El concierto de One World: Together At Home se transmitirá digitalmente en todo el mundo el sábado 18 de abril.

¿Cómo puedo ver One World: Together At Home?

Si desea ver el concierto con todos los beneficios en vivo, puede ver una transmisión digital del concierto en varias plataformas en línea diferentes, incluyendo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TuneIn.

La transmisión digital tendrá lugar el sábado 18 de abril entre las 7 p.m. y las 8 a.m.

¿En qué canal está One World: Together At Home?

En el siguiente enlace puedes ver los canales que transmitirán en vivo el concierto: https://www.globalcitizen.org/

¿Quién está en la alineación de One World: Together At Home?

¡El espectáculo tiene una alineación bastante especuladora! Además de Lady Gaga, algunos de los músicos y celebridades más grandes del mundo se reunirán desde sus propios hogares, incluidos Liam Payne, Elton John, Camila Cabello, Lizzo, Celine Dion, Paul McCartney, Oprah Winfrey, The Killers, Taylor. Swift, Sarah Jessica Parker, Shawn Mendes, Jennifer Lopez, Usher, Stevie Wonder, Ellie Goulding, Alicia Keys, Annie Lennox, Niall Horan, Sam Smith, Pharrell Williams y Michael Buble.

Vea la alineación completa a continuación: