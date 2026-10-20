Compras de Fin de Año: Cómo Detectar Ofertas Falsas y Proteger Tu Dinero

Las recomendaciones de la Comisión Federal de Comercio ayudan a verificar vendedores, comparar precios y evitar trampas en internet antes de la temporada de fiestas.

La temporada de compras de fin de año se acerca y con ella aumenta la exposición a anuncios, promociones y tiendas que quizá el consumidor no conoce. Antes de aceptar una oferta en internet, la Comisión Federal de Comercio recomienda investigar al vendedor, comparar el costo completo y guardar los comprobantes.

Una fotografía atractiva y un precio muy bajo no bastan para confirmar que una tienda es confiable. La FTC advierte que los estafadores pueden hacerse pasar por marcas reales y utilizar anuncios en redes sociales para llevar a los compradores a páginas falsas.

El primer paso es buscar el nombre de la empresa y la dirección del sitio junto con palabras como “queja”, “estafa” o “comentario”. Conviene revisar varias fuentes y no depender únicamente de las estrellas o reseñas que aparecen en la propia tienda, porque algunas evaluaciones pueden ser falsas o responder a incentivos.

Comparar también significa verificar que se trata del mismo producto. El modelo, tamaño, color y condición del artículo deben coincidir; expresiones como reacondicionado o liquidación pueden indicar diferencias que explican parte del precio. El total debe incluir envío, impuestos y otros cargos.

Antes de pagar, es importante revisar cuándo se enviará el pedido y cómo funcionan las devoluciones. El consumidor debe conocer cuántos días tiene para regresar el artículo, quién paga el envío de retorno y si existen cargos de reposición. Los productos en oferta pueden tener condiciones distintas.

La FTC recomienda pagar con tarjeta de crédito cuando sea posible, porque permite disputar determinados cargos si hay problemas con la compra. Si un vendedor desconocido insiste en recibir únicamente tarjetas de regalo, transferencias o criptomonedas, esa exigencia es una señal de alerta.

La presencia de https en la dirección confirma que la conexión utiliza cifrado, pero no demuestra que la empresa sea legítima. Los estafadores también pueden crear páginas con ese tipo de protección, de modo que el candado del navegador no reemplaza la investigación del vendedor.

Guardar correos de confirmación, recibos, números de pedido y mensajes facilita reclamar si el producto no llega o no coincide con lo ofrecido. Esos documentos permiten explicar el problema al comercio y, cuando corresponde, a la compañía de la tarjeta.

Las recomendaciones son útiles antes de las grandes promociones y durante todo el año. Si una oferta genera dudas, revisar sus condiciones antes de pagar puede evitar una pérdida de dinero. Las estafas pueden reportarse en español en ReporteFraude.ftc.gov.