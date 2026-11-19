El cantante mexicano se presentará el 27 de noviembre en Pechanga Arena y el 28 en Peacock Theater.

De «No podrás» a «Azul», hay canciones de Cristian Castro que se reconocen antes de que llegue el estribillo. El cantante mexicano traerá su gira Nada Solo Éxitos al sur de California con dos conciertos consecutivos durante el fin de semana de Acción de Gracias. La primera cita será el viernes 27 de noviembre en Pechanga Arena San Diego y la segunda, el sábado 28, en Peacock Theater, en el centro de Los Ángeles.

Su recorrido empezó en 1992 con el álbum Agua Nueva. Años después, «Por amarte así» apareció en Mi vida sin tu amor y «Azul» y «Lloviendo estrellas» formaron parte de Cancionero. Esas canciones dan una idea de la época del pop en español que muchos seguidores asocian con su voz.

En ambas ciudades, las puertas abrirán a las 7:00 p. m. y los conciertos están programados para las 8:00 p. m.

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