El argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara, además del polaco Robert Lewandowski, vencedor del premio de la UEFA tras ganar con el Bayern Múnich la Champions, forman parte de los once finalistas del premio FIFA The Best, anunciados por este organismo.

Además de Messi está también el portugués Cristiano Ronaldo, después de que ambos se hayan repartido los premios del Balón de Oro desde 2008, con excepción del triunfo del croata Luka Modric en 2018, un premio que no será entregado este año. Además de Lewandowski, otro solo ganador de la Champions con el Bayern forma parte de la lista de once jugadores: el centrocampista español Thiago Alcantara, traspasado en septiembre al Liverpool. El club campeón de Inglaterra coloca el mayor número de jugadores en esta lista, ya que además de Thiago, están el senegalés Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah y el holandés Virgil van Dijk.