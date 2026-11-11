Daddy Yankee comparte su experiencia con estudiantes y respalda la educación musical

El artista puertorriqueño participó en una jornada educativa en Las Vegas que incluyó una presentación estudiantil, una conversación sobre la industria musical y una donación de instrumentos para una escuela de artes.

Los estudiantes de Del Sol Academy of the Performing Arts tuvieron una jornada diferente el lunes 9 de noviembre: pudieron presentar su trabajo ante Daddy Yankee y conversar directamente con el artista sobre la música y los desafíos de una carrera profesional.

La actividad se realizó en Las Vegas como parte de Latin Grammy In The Schools, un programa de la Fundación Cultural Latin Grammy que conecta a estudiantes con profesionales de la industria y apoya a instituciones educativas.

El encuentro incluyó una actuación de los alumnos y una sesión de preguntas y respuestas con el intérprete puertorriqueño. El distrito escolar de Clark County confirmó que los jóvenes pudieron conocer experiencias relacionadas con la superación de obstáculos y el desarrollo de una carrera en el negocio musical.

La iniciativa también contempló una donación de instrumentos para Del Sol Academy. Según la Fundación, estos se utilizarán en clases de banda, ensayos y presentaciones, con el propósito de ampliar la participación y reducir las barreras económicas que enfrentan algunas familias.

La jornada fue presentada por la Fundación Dr. Simi y contó con el apoyo de Sony Music Publishing mediante su iniciativa Beyond The Instrument.

El programa busca que el contacto con artistas y profesionales se traduzca en una experiencia educativa: conocer cómo se trabaja en la industria y comprender el esfuerzo que existe detrás de una trayectoria musical.

La participación de Daddy Yankee ocurrió durante la Semana Latin Grammy, en la que también fue reconocido como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

En esta ocasión, el centro de la actividad estuvo en los estudiantes y en los recursos que podrán seguir utilizando después de la visita del artista.