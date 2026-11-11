Daddy Yankee llegará a Coachella 2027 junto a Dua Lipa, Tame Impala y SZA

Coachella reveló el cartel de su próxima edición, que se celebrará durante dos fines de semana de abril en Indio. Daddy Yankee tendrá una participación especial en una programación que también incluye a Madonna y Becky G.

El desierto de California ya tiene protagonistas para uno de sus encuentros musicales más esperados. Los organizadores de Coachella anunciaron el 11 de noviembre que Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán la edición 2027 del festival, mientras Daddy Yankee aparecerá con una presentación especial identificada en el cartel como “Daddy Yankee in the Desert”.

El encuentro se realizará en el Empire Polo Club de Indio durante los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027. El anuncio permite a los seguidores comenzar a organizar su visita con varios meses de anticipación.

La incorporación de Daddy Yankee representa uno de los principales atractivos para el público latino. Según la información difundida por Associated Press, será el debut del artista puertorriqueño en Coachella, donde compartirá programación con figuras de distintos géneros y generaciones.

El cartel también incluye a Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Robyn, Steve Lacy, Kehlani y Becky G. La música electrónica tendrá presencia con artistas como Tiësto, Four Tet y Giorgio Moroder, dentro de una propuesta que vuelve a combinar pop, hip-hop, sonidos alternativos y música de baile.

Los nuevos pases saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre a las 12:00 del mediodía, hora del Pacífico, de acuerdo con el sitio oficial. La organización también ofrece opciones de hospedaje combinadas con acceso al festival.

Fuente oficial: Coachella.