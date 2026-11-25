El Turkey Trot llega a su 49.ª edición este jueves 26 de noviembre, con recorridos de 5 y 10 kilómetros y una prueba infantil.

Antes de la comida de Acción de Gracias, Dana Point Harbor será el punto de encuentro para corredores, caminantes y familias. El Turkey Trot, organizado por la Cámara de Comercio de Dana Point, inicia a las 7 a.m. con el recorrido de 10 kilómetros. Los grupos de 5 kilómetros salen a las 8:30, 9:30 y 10 a.m. La última salida está pensada para quienes prefieran caminar o llevar cochecito.

A las 10:30 a.m. empieza la prueba infantil de una milla, para participantes de 2 a 12 años. La inscripción a las carreras es de pago y el público puede asistir gratis como espectador. El organizador ofrece transporte gratuito desde Dana Hills High School y desde el Costco de San Juan Capistrano, de 5:30 a.m. a 12:15 p.m.

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