Dana Point Harbor enciende más de 700.000 luces para recibir la temporada navideña

por | Nov 11, 2026 | Noticias , Portada |

Happy Harbor Days transformará distintos espacios del puerto con figuras iluminadas y decoraciones festivas. La exhibición comienza este jueves y continuará hasta enero, mientras el desfile de embarcaciones tendrá lugar en diciembre.

Dana Point Harbor se prepara para recibir la temporada festiva con una exhibición de más de 700.000 luces LED, que comenzará el jueves 12 de noviembre. La propuesta forma parte de Happy Harbor Days, la celebración navideña organizada por Dana Point Harbor Partners.

La instalación permanecerá hasta el 10 de enero de 2027, según el calendario oficial del puerto. El comienzo está anunciado para las 5:00 p. m. del 12 de noviembre.

Las decoraciones de este año se distribuirán por diferentes sectores, entre ellos la nueva entrada del puerto, la isla, Bump Out Park y Dana Point Pier. El recorrido incluirá esculturas de ballenas, el vehículo Volkswagen del puerto y letreros festivos como Happy Harbor Days y Merry Kiss Me.

La propuesta permite organizar una visita alrededor de los distintos espacios iluminados y utilizar el mapa oficial para identificar las instalaciones. Para quienes buscan una salida de temporada en el sur de Orange County, el encendido marca el inicio de varias semanas de actividades navideñas frente al agua.

La programación del puerto también contempla su tradicional Boat Parade of Lights, cuya edición número 51 se celebrará del 11 al 13 de diciembre. El tema anunciado para este año es “Dana Point’s HARBORITAVILLE”, con un inicio previsto a las 6:30 p. m. cada noche.

Las embarcaciones participantes serán decoradas de acuerdo con esa temática y competirán en distintas categorías. La organización señala espacios de observación en los parques de la isla y el paseo del puerto.

Se trata de dos propuestas con fechas diferentes: la iluminación comienza esta semana, mientras el desfile de barcos llegará en diciembre. El mapa y la guía del organizador reúnen la información para planificar cada visita.