Darkwing Duck regresará con nueva serie en Disney+

por | Oct 7, 2026 | Películas |

Disney+ aprobó el reinicio de Darkwing Duck, que contará con Mark Hamill y Seth Rogen como las voces principales.

El proyecto había sido reportado como una producción en desarrollo desde hace casi seis años y ahora avanzará con un nuevo equipo creativo y un elenco de voces encabezado por Mark Hamill y Seth Rogen.

Mark Hamill dará voz al héroe

Hamill interpretará a Drake Mallard, también conocido como Pato Darkwing, mientras que Rogen prestará su voz a Launchpad McQuack.

El reparto también incluye a Lizzy Caplan como Gosalyn Mallard, Lilimar como Duckie, Dan Stevens como Glade McTowers y Tiffany Shepis como Rosa. Kathryn Newton, Teo Briones, Tyler Dean Flores, Katie Rich y Nat Faxon completan el elenco anunciado para la producción.

Una nueva aventura junto a Duckie

Su situación cambia cuando aparece Duckie, una adolescente rebelde que conoce sus antiguas hazañas y consigue involucrarlo nuevamente en una misión. El dúo deberá enfrentarse a distintos peligros mientras intenta detener a viejos enemigos, entre ellos Negaduck y Megavolt.

La nueva historia también contempla el regreso de personajes relacionados con el héroe, como Launchpad, Gosalyn y Morgana, quienes formarán parte de la aventura para intentar salvar el universo.

El equipo creativo recupera la esencia original

Sean Tretta y Borja Peña Gorostegui estarán al frente de los guiones y también serán productores ejecutivos. Entre los productores figuran Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Alex McAtee y Gabby Grantham, a través de Point Grey Pictures.

Además, Tad Stones, creador de la serie original, participa como asesor en el desarrollo del reinicio.

El equipo de Point Grey resumió su reacción al proyecto con una referencia al propio lema del personaje: Disney propuso volver a «ponerse peligrosos» y ellos aceptaron el reto. Stones también expresó su entusiasmo por el regreso del personaje y destacó que la nueva producción busca ampliar la acción y la comedia sin dejar de lado los elementos que identifican a Darkwing Duck.