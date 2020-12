Los Angeles, Diembre 2020 – Con la misma pasión que le ha puesto a la barbería y a la música durante más de dos décadas, el cantante dominicano Jordany, viene decidido a conquistar con su primera producción «Te Vas a Lamentar» a los amantes de la Bachata.

Nacido en Moca República Dominicana, el joven promete poner a cantar y bailar con sus temas; a los amantes de este género musical, «corta venas».

Perteneciente a una familia numerosa, el artista que desde muy pequeño deleitaba con sus improvisaciones a sus cinco hermanas y tres hermanos, asegura que heredó de su madre el amor por la música.

«Ella encendía la radio y mientras hacía las labores del hogar tarareaba y bailaba las canciones del momento. Yo la veía con admiración, mientras me decía internamente que algún día también me escucharía a mí en las estaciones», recuerda Mariano Villa (su nombre de pila).

Decidido a no quedarse solo con sus sueños, cuando cumplió 14 años, le compró a su hermano mayor una vieja guitarra y con ella daba serenatas a las chicas de su pueblo. Aunque desde ese entonces quería dedicarse solo a cantar, su propia madre le recordaba que debía estudiar primero.

Mientras estudiaba secundaria, su padre también le insistía que debía tener una profesión que le permitiera mantenerse y colaborar económicamente con la familia, y fue así como aprendió a cortar cabello.

«La clientela llegaba a mi casa, donde mi papá me acondicionó un espacio para atenderlos, pero un día escuché mientras trabajaba, un tema de Anthony Santos a ritmo de Bachata y definitivamente mi corazón me dijo que eso era lo mío», indica emocionado.

De manera paralela a su trabajo como barbero en República Dominicana, el jovencito aprendió a tocar la güira. Luego, comenzó a incursionar con algunos grupos y gracias a su talento, en el 2005 entró como güirero a «La Orquesta Verde» de Winston Paulino (ex cantante de la orquesta de Wilfrido Vargas).

Pensando que donde vivía, no tendría gran futuro en la música, Jordany aprovechó en el 2010, que los contrataron para varias presentaciones en Nueva York y se quedó en Estados Unidos.

Después de residir en la Gran Manzana unos meses, se mudó a Lawrence Massachusetts y junto con unos músicos locales formaron el grupo «Los explosivos de la Bachata» en el 2010. En el día trabajaba de barbero y los fines de semana tocaban en bares y restaurantes.

«Uno de mis amigos me preguntó por qué no cantaba en la orquesta, si tenía buena voz y cantaba muy bien. Así que dejé de tocar la güira y me subí como intérprete en la tarima», contó. De eso han transcurrido 10 años y ahora está listo para que el mundo se entere que también compone.