Dear Boy anuncia su álbum debut «Forever Sometimes», disponible el 16 de septiembre en Last Gang Records!

«No tienes que venir del otro lado del océano para tener un toque británico en tu banda. Dear Boy puede provenir de Los Ángeles, pero su sonido alternativo lleva consigo notas distintivas de estilos post-Britpop». – Consequence of Sound

Fechas de otoño anunciadas

El 16 de septiembre, la banda con sede en Los Ángeles Dear Boy lanzará su muy esperado álbum de larga duración «Forever Sometimes» en Last Gang Records (pre-ordenar). El lanzamiento es la primera colaboración de Dear Boy con el legendario sello. Producido por la banda y mezclado por Tony Hoffer (Air, Phoenix, M83), el disco también cuenta con contribuciones de Day Wave, Hazel English, Rogue Wave, AFI e Ian Hultquist de Passion Pit.

Dear Boy es el portador de la antorcha de la música de guitarra lírica y el indie rock centrado en la melodía. La banda se ha convertido en una voz importante en la escena musical underground de Los Ángeles, creando canciones agridulces inspiradas en el post-punk de finales de los 70 / principios de los 80 y el Britpop de principios de los 90, visto a través de su singular lente moderna.

Hoy, la banda se complace en compartir la canción principal del álbum y el video que la acompaña. La canción debutó ayer en Wonderland Magazine y está disponible en todas las plataformas. Ben Gray de Dear Boy dice: «‘Forever Sometimes’ trata sobre la vida después de la muerte, el amor después de la vida y la complejidad de lo que significa dejar algo o a alguien atrás».

«Forever Sometimes» le sigue a las recientes canciones pre-álbum «Wet Clothes», «Say When» y «(On My Mind)», que la Flood Magazine describió como «en deuda con el synth-pop romántico de los 80 y el anhelante Brit-pop de los 90″. Es como el flash de una cámara robusta: nueva ola brillante y explosiva».

El álbum está destinado a sentirse como una vida plena vivida. Desde la no denominada «Evensong» hasta «Unbecoming», «Marrying For Love» a «Die» a «Heaven Moves». Forever Sometimes es un viaje emocional completo y un microcosmos de la experiencia humana. La primera y última canción del álbum comparten la misma voz etérea que empleamos para ser un llamado al oyente… pidiéndole que viva esta vida otra vez.

MÁS SOBRE DEAR BOY

Dear Boy es una banda de mejores amigos de Los Ángeles, California. Ben Gray (voz/guitarra), Austin Hayman (guitarra), Keith Cooper (batería) y Lucy Lawrence (bajo/voz). Con tres EP y un ramo de singles, Dear Boy se ha ganado un público inmenso y leal, agotando conciertos como cabeza de cartelera en lugares como el Troubadour hasta The Teragram y girando con artistas como The Psychedelic Furs, James, Pete Yorn, Day Wave, Palace, Rogue Wave, Sunflower Bean, DMA’s, The Airborne Toxic Event y Peter Murphy. Apariciones recientes en festivales incluyen el Corona Capital 2019 (Ciudad de México), Estéreo Picnic 2022 (Bogotá, Colombia), Pa’l Norte 2022 (Monterrey, México) y la grabación de un set en vivo en Morning Becomes Eclectic de KCRW.

Lista de Canciones de Forever Sometimes