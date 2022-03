Suzanne Potter

Las reglas para permanecer en Medi-Cal cambiaran este verano, y millones están en riesgo de perder la cobertura de salud si no se mantienen al día con el papeleo, según dice un nuevo informe de la Universidad de Georgetown.

Se espera que el gobierno federal declare el final de la emergencia de salud pública en julio, lo que provocara que se acabe el requisito de que todos los estados brinden cobertura continua para todas las personas con Medicaid, o Medi-Cal como se le conoce aquí.

Kristen Golden Testa de Children’s Partnership dice que el estado comenzara a determinar la elegibilidad de todos y todas a medida que se acerquen las fechas de renovación.

«Es posible que el programa de Medicaid no sepa donde están, por lo que se enviara el paquete de renovación a su última dirección registrada y, si no reciben una respuesta porque la familia ya no está ahí, es posible que se cancele su inscripción. Por lo tanto, es muy importante que todos actualicen su dirección con el programa de Medicaid.»