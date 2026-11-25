El USDA recomienda cocinar el pavo hasta que alcance 165 °F y refrigerar los alimentos perecederos dentro de las dos horas siguientes.

Para comprobar que el pavo está listo, usa un termómetro de alimentos en la parte más gruesa de la pechuga y en la parte más interna del muslo y del ala. Las tres zonas deben alcanzar al menos 165 °F (74 °C). Si el relleno se cocina dentro del pavo, su centro también debe llegar a esa temperatura.

Cuando termine la comida, divide las sobras en recipientes poco profundos para que se enfríen rápido. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda refrigerarlas dentro de las dos horas siguientes a la cocción o a su retiro de una fuente que las mantenga calientes. Si la temperatura ambiente supera los 90 °F (32 °C), el plazo baja a una hora. Consume las sobras refrigeradas en un máximo de cuatro días o congélalas. Al recalentarlas, verifica que alcancen 165 °F (74 °C).

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