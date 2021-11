Desde la capital del entretenimiento llegan “Los Hollywood” con un himno a la igualdad y al amor propio

Los Ángeles 20 de Octubre 2021- Provenientes de dos mundos; el anglo y el hispano, la banda oriunda de San Diego CA., ha desarrollado una carrera sólida y ha logrado mantenerse relevante gracias al apoyo de su creciente legión de seguidores.

Desde su primer EP, el trío de músicos nos dejó muy claro que la fusión de ritmos latinos con el pop rock “bilingüish”, da como resultado una agrupación contundente y siempre en tendencia.

Como latinos residentes de los Estados Unidos, han crecido con música de Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio y su primera influencia musical, The Beatles.

Los finos riffs de guitarra de Joe Flatt son la base ideal para potenciar la intensidad de la vocalista Heidy Flores, transformando cada tema en un festín para los sentidos. Las letras abordan temas universales como el amor, desamor, otras que salen de la imaginación, pero en su mayoría retratan una historia verdadera.

En el 2020, Los Hollywood estuvieron dando una probadita de lo que sería su tercer EP titulado “III”, producido por Gustavo Mojica, baterista de la agrupación.

Su primer sencillo “Baila”, nos transmite libertad para expresarnos y ser felices, una canción llena de ritmo, perfecta para bailar y con un mensaje muy positivo. El video fue grabado durante la pandemia donde amigos y seguidores contribuyeron un video de ellos mismos moviéndose al ritmo de la música.

Los Hollywood nos invitan a vivir un “Déja Vu”, nombre de su segundo sencillo, un track con mucha intensidad contagiándonos de una buena dosis de energía, justo para estos tiempos pandémicos.

Y ahora andan de estreno con “Igual”, considerada por los miembros de la banda como un himno para invitar a la gente a quererse a uno mismo y a los demás.

“No importa qué orientación sexual tengas, raza, color o ideología… lo importante es que todos debemos ser tratados con respeto e igualdad”. Heidy Flores “Para nosotros esta canción “IGUAL” es un himno que te invita a celebrar el amor, respeto y la igualdad”. – Los Hollywood

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS HOLLYWOOD

Los Hollywood es una banda Rock Pop California compuesta por Heidy Flores (Vocalista/Guitarrista/Compositora), Gustavo Mojica (Baterista/Compositor) y Joe Flatt (Guitarrista/Compositor). Los Hollywood han alternado con bandas como Jarabe de Palo, Aterciopelados, La Ley, Enanitos Verdes, etc. Tocando en ciudades como New York (LAMC), Miami (The Forum), Chicago (RUIDO FEST), Bogotá (Festival Centro), Ciudad de México, Los Ángeles, etc. En el 2021 Los Hollywood lanzan su tercer EP titulado “III” incluyendo su primer sencillo “BAILA”.