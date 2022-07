DIAMANTE ELÉCTRICO presenta el segundo sencillo de su nuevo álbum “LECHE DE TIGRE” y sale a la venta con el show más importante de su carrera

Diamante Eléctrico, el dúo bogotano compuesto por Juan Galeano y Daniel Álvarez, estrenó el jueves pasado su sencillo “Colibrí”, el segundo sencillo de su próximo álbum titulado “Leche de Tigre”. Colibrí es una canción de amor, inspirada en la figura del colibrí en la cultura mexicana, en donde es adorado y representa los guerreros caídos y la resurrección de estos guerreros. A través de la metáfora en esta canción se crea un paralelo entre el colibrí y el amor, en la llegada de una persona a la vida de otra, sabiendo que ambas son libres y que no es posible encerrar espíritus libres en jaulas sentimentales. Esta canción, que es el segundo sencillo del próximo álbum de Diamante Eléctrico, tiene una gran influencia de Bill Withers y es un puente perfecto entre México y Colombia, con sus beats setenteros creando un enlace musical entre las culturas musicales de ambos países.

Dirigido por Adrián Pastrana –admirador y seguidor del dúo bogotano desde hace años–, el video es la materialización de un concepto estético y creativo basado enteramente en los elementos de un colibrí y su vuelo, emulado exitosamente con las tomas de dron que protagonizan el video. Además, a través de la colorimetría y paleta de color del video se hace un homenaje al pájaro que inspira la canción y el video que la incorpora. Pastrana y su equipo, además, decidieron utilizar elementos de la cultura mexicana como la lotería nacional: un elemento curioso y llamativo que llena de sentido el video y la canción, con su nuevo sonido del dúo bogotano, con fuertes influencias mexicanas. Como último detalle, el video es protagonizado por una chica que lleva por nombre de pila Huitzilin, personificando a la perfección, con pasión y sensualidad, al colibrí a través de su nombre en la lengua náhuatl.

Diamante Eléctrico, el dúo bogotano conformado por Juan Galeano y Daniel Álvarez, anunció recientemente el show más importante de su carrera: una noche sin precedentes en el Palacio de los Deportes en Bogotá, el próximo 7 de diciembre de 2022, para celebrar 10 años de música y de carrera artística de la banda. La boletería ya está a la venta del público general, y en pocas horas ya cuenta con más de 1000 boletas vendidas.

En este show estarán presentando por primera vez en vivo canciones de su nuevo disco “Leche de Tigre”, así como las canciones más aclamadas de su carrera y, por supuesto, de su álbum “Mira Lo Que Me Hiciste Hacer”, que fue merecedor de cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021 en las categorías de Mejor Álbum Pop Rock, Mejor Canción Pop Rock con “A Veces”, Grabación del Año con “Suéltame, Bogotá”, y Canción del Año con “A Veces”. Adicionalmente, “Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition)” fue nominado a los GRAMMYs® 2021 a Mejor Álbum Alternativo o Latin Rock.

Liderada por Juan Galeano y Daniel Álvarez, la célebre banda ganadora de tres Latin Grammys y nominada a GRAMMY® cumple este año su primera década en la escena musical como agrupación. Juntos han llevado su contagioso show en vivo a algunos de los festivales más importantes del mundo como Coachella, Austin City Limits, Lollapalooza, Vive Latino, SXSW, Rock Al Parque y Eurockenness, a los que ahora se le suman los escenarios que harán parte del Tour de los Solitarios 2022. Además, han tocado con los Foo Fighters, The Rolling Stones y The Raconteurs y cuentan con colaboraciones con grandes como Billy Gibbons de ZZ Top, Enrique Bunbury, Kase O y Alison Mosshart de The Kills.