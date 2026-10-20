Discover & Go: Cómo Reservar Entradas Gratuitas o Con Descuento a Espacios Culturales

OC Public Libraries ofrece pases a instituciones participantes para residentes adultos del Condado de Orange con tarjeta de servicio completo.

Una tarjeta de biblioteca puede abrir la puerta a experiencias que van más allá de los libros. A través de Discover & Go, OC Public Libraries permite reservar entradas gratuitas o de bajo costo a instituciones culturales y atracciones participantes del Condado de Orange.

El programa está disponible para residentes de Orange County de 18 años o más que tengan una tarjeta de OC Public Libraries con privilegios completos y en buen estado. Las eCards y las tarjetas temporales o de acceso exclusivo a internet no cumplen ese requisito.

Para comenzar, los usuarios ingresan a ocpl.discoverandgo.net con los datos de su tarjeta y buscan opciones por fecha o por institución. Pueden mantener hasta dos reservas activas y consultar pases con una anticipación de hasta tres meses, según disponibilidad.

Antes de descargar una entrada, es importante leer cuántas personas admite y qué condiciones establece cada institución. Algunas opciones son individuales y otras familiares. Una vez que el pase se imprime o descarga, la reserva ya no puede cancelarse.

El visitante debe llevar el pase y una identificación con fotografía cuyo nombre coincida con el de la reserva. Algunas instituciones aceptan la versión móvil, pero esa posibilidad debe aparecer expresamente en la descripción; no conviene suponer que todos los recintos la ofrecen.

Quienes aún no tengan la tarjeta de servicio completo pueden solicitarla mediante el formulario de la biblioteca y presentar identificación válida para completar su registro. La página de OC Public Libraries explica que las nuevas inscripciones por internet vencen a los treinta días si no se actualizan personalmente.

La tarjeta de servicio completo también permite consultar materiales de distintas sucursales y acceder a recursos digitales. Si una familia ya utiliza una eCard, puede acercarse a una biblioteca para preguntar cómo actualizarla al nivel de servicio necesario para Discover & Go.

Preparar esa tarjeta con tiempo resulta útil para organizar una salida cultural: primero se confirma el acceso a la cuenta y después se eligen los pases disponibles. La selección depende del calendario de cada participante, por lo que el programa no garantiza entradas para cualquier fecha o recinto.

Una visita con reserva puede servir para acercar a los niños al arte, la historia u otras experiencias culturales sin que el precio habitual sea la única opción. La información del programa está en libraries.oc.gov/discoverandgo, y las sucursales pueden ayudar a revisar el estado de la tarjeta antes de intentar una reserva.