Tome sus orejas de ratón y prepárese para una fiesta en su ciudad natal mientras Disney On Ice presenta a Mickey and Friends patinando en el área de Tinseltown jugando ocho actuaciones llenas de diversión en Long Beach Arena a partir de abril. Del 14 al 17 de abril en Long Beach, seguido de siete presentaciones en el Toyota Arena de Ontario del 21 al 24 de abril de 2022. Producida por Feld Entertainment Inc., sus historias favoritas de Disney cobran vida en esta producción que inspirará a las familias a crear recuerdos que atesorarán. ¡Siempre!

Mickey Mouse se une a Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy en un viaje para descubrir su recuerdo favorito de todos los tiempos. Usando el “Mouse Pad” de Mickey, los presentadores alientan a los fanáticos a ser parte de la acción y ayudan a la pandilla a aventurarse a través de las historias de Disney, compartiendo momentos memorables de cuentos atesorados.

En el camino, las familias navegan con Moana mientras ella muestra coraje para salvar su isla en una aventura en alta mar con el semidiós Maui. Las familias continuarán el viaje al mundo invernal de Arendelle mientras las hermanas reales Anna y Elsa descubren que el amor verdadero es la magia más poderosa de todas y experimentan la misteriosa magia de Fantasía cuando un aprendiz de brujo hace que las escobas cobren vida. Celebre la verdadera amistad con la pandilla de Toy Story y experimente todas las sensaciones con Joy, Sadness y el resto de las emociones de Inside Out, además de seguir nadando con Dory y Hank mientras salen a buscar a sus padres. “Live Your Story” junto a las princesas de Disney mientras utilizan la perseverancia, la determinación y el trabajo duro para inspirar a Mickey y a los niños de todo el mundo a compartir sus recuerdos favoritos de Disney.

L O N G B E A C H



WHEN: Thursday, April 14 7:30 PM

Friday, April 15 7:30 PM

Saturday, April 16 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, April 17 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM



WHERE: Long Beach Arena – 300 E Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802

O N T A R I O



WHEN: Thursday, April 21 7:00 PM

Friday, April 22 7:00 PM

Saturday, April 23 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, April 24 1:00 PM & 5:00 PM



WHERE: Toyota Arena – 4000 Ontario Center Pkwy, Ontario, CA 91764



TICKETS: Family friendly ticket pricing available – tickets can be purchased online at Ticketmaster.com or in-person at the venue box office.

*Ticket pricing is subject to change based on market demand.

Mientras brinda las mismas experiencias mágicas que los invitados esperan de Disney On Ice, Feld Entertainment continúa con las mejoras de bienestar para invitados para ayudar a mantener a las familias seguras en sus eventos en vivo. Feld Entertainment está trabajando en estrecha colaboración con los socios del lugar para establecer y seguir los estándares de salud y seguridad de COVID-19 de acuerdo con todas las pautas federales, estatales y locales. Los detalles completos sobre las mejoras de bienestar para huéspedes de Feld Entertainment se pueden encontrar aquí. Controle el sitio web del lugar en Long Beach Arena y Toyota Arena para conocer las políticas de salud y seguridad, incluidos los requisitos de entrada y cobertura facial, que están sujetos a cambios.