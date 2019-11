**Highlighted By Full Performance Debut of Disney-Pixar’s Coco**

[Los Ángeles, CA] – ¡Crea recuerdos inolvidables y conviértete en parte de la historia cuando Disney On Ice presenta Mickey’s Search Party llega al sur de California esta temporada de fiestas! Esta nueva experiencia inmersiva de patinaje sobre hielo acerca la magia a los fanáticos más que nunca a través de elementos atractivos que tienen lugar en el hielo, en el aire y en los asientos, a medida que el atletismo se combina con acrobacias aéreas para llevar las habilidades de patinaje a nuevas alturas. Una emocionante aventura participativa contada a través de actuaciones de varios niveles que sumergen a los fanáticos en los fantásticos mundos de Coco, Frozen, Moana, Beauty and the Beast, Aladdin, Toy Story y The Little Mermaid de Disney-Pixar, este espectáculo completamente nuevo estará patinando en Southland playing L.A, Anaheim, Long Beach and Ontario desde Diciembre 12 – Enero 5!

Embárcate en una misión con Mickey Mouse y amigos mientras siguen el mapa del tesoro del Capitán Garfio en busca de pistas para encontrar a Tinker Bell después de que intente capturar su magia. Viaje a través del puente Marigold con Miguel desde Disney-Pixar’s Coco a la magnífica y mística Tierra de los Muertos y descubra una actuación vibrante y colorida con esqueletos sobre postes que bailan sobre el público en una hermosa celebración cultural de la familia. Viaja al mundo invernal de Arendelle y canta con Elsa mientras la proyección de video crea un caleidoscopio de cristales para ayudar a construir su palacio de hielo. Sé testigo de cómo Belle se eleva hacia el cielo mientras la araña encantada cobra vida sobre el hielo para los espectadores sentados arriba y abajo. Sube al Jolly Roger y ríe histéricamente mientras los divertidos piratas dan vueltas, caen y giran en pistas aéreas, zancos y más en un esfuerzo por mostrar sus talentos para el Capitán Garfio. Navega con Moana en su atrevido viaje a través del océano y enfrenta valientemente la ira de Te Ka. ¡Y crea recuerdos con toda tu familia durante Aladdin, Toy Story y The Little Mermaid mientras la búsqueda se convierte en una celebración mágica!

¡Únete a esta búsqueda mágica y ayuda a buscar pistas para desbloquear un viaje épico cuando Disney On Ice presenta Mickey’s Search Party ofrece una experiencia inolvidable con tu familia!

L O S A N G E L E S

WHEN: Thursday, December 12 – Sunday, December 15

Thursday, December 12 – 7:30 PM

Friday, December 13 – 7:30 PM

Saturday, December 14 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, December 15 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

WHERE: STAPLES Center – 1111 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015

TICKETS: Ticket prices start at $15!

Discount Opening Night tickets available for as low as $16 each on select seating (not valid for premium VIP/Front Row seating)

Tickets available for purchase online at AXS.com, charge by phone at 888-9AXS-TIX or in-person at the venue Box Office. *prices subject to change; additional venue/ticketing fees may apply

A N A H E I M

WHEN: Thursday, December 19 – Monday, December 23

Thursday, December – 19 7:00 PM

Friday, December 20 – 11:00 AM & 7:00 PM

Saturday, December 21 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, December 22- 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Monday, December 23 – 11:00 AM & 7:00 PM

WHERE: Honda Center – 2695 E. Katella Avenue, Anaheim, CA 92806

TICKETS: Ticket prices start at $15!

Discount Opening Night tickets available for as low as $16 each on select seating (not valid for premium VIP/Front Row seating)

Tickets available for purchase online at Ticketmaster.com or in-person at the venue Box Office. *prices subject to change; additional venue/ticketing fees may apply

L O N G B E A C H

WHEN: Thursday, December 26 – Monday, December 30

Thursday, December 26 – 7:00 PM

Friday, December 27 – 3:00 PM & 7:00 PM

Saturday, December 28 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, December 29 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Monday, December – 30 7:00 PM

WHERE: Long Beach Arena – 300 E. Ocean Blvd, Long Beach, CA 90802

TICKETS: Ticket prices start at $15!

Discount Opening Night tickets available for as low as $16 each on select seating (not valid for premium VIP/Front Row seating)

Tickets available for purchase online at Ticketmaster.com or in-person at the venue Box Office. *prices subject to change; additional venue/ticketing fees may apply

O N T A R I O

WHEN: Wednesday, January 1 – Sunday, January 5

Wednesday, January 1 – 7:00 PM

Thursday, January 2 – 7:00 PM

Friday, January 3 – 7:00 PM

Saturday, January 4 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

Sunday, January 5 – 11:00 AM, 3:00 PM & 7:00 PM

WHERE: Toyota Arena – 4000 Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

(formerly Citizens Business Bank Arena)

TICKETS: Ticket prices start at $15!

Discount Opening Night tickets available for as low as $16 each on select seating (not valid for premium VIP/Front Row seating)

Tickets available for purchase online at Ticketmaster.com or in-person at the venue Box Office.