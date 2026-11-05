Disney trabaja en un especial de ’The Princess and the Frog’

por | Nov 5, 2026 | Películas |

La nueva producción tendrá canciones inéditas y una historia completa

La historia de Tiana y su aventura en Nueva Orleans regresará a la pantalla con un nuevo especial animado para Disney+.

La producción contará con canciones inéditas y la participación de integrantes del elenco de voces original de La princesa y el sapo, película estrenada en 2009.

La noticia fue confirmada por Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, durante una entrevista con Steve Weintraub, de Collider, en el Festival de Cine SCAD Savannah.

El directivo explicó que el proyecto ya se encuentra en producción y que presentará una nueva historia ambientada en el universo de la cinta.

El especial de La princesa y el sapo tendrá canciones nuevas

Durante la conversación, Bush adelantó que el proyecto incluirá música original y el regreso de voces que participaron en la película.

El anuncio llega después de varios años de cambios en los planes de Disney para continuar la historia de la princesa.

En 2020, el estudio presentó el desarrollo de Tiana, una serie musical para Disney+ que daría seguimiento a la vida del personaje y contemplaba el regreso de Anika Noni Rose.

Sin embargo, ese proyecto fue cancelado en 2025. Posteriormente, comenzó a tomar forma una producción independiente ambientada en el mismo universo, que ahora avanza como un especial con una historia completa y nuevas canciones.