Disney+ transmitirá el Super Bowl 2027 en vivo

por | Nov 5, 2026 | Deportes , Portada |

El encuentro está programado para el 14 de febrero de 2027 en el estadio SoFi de Inglewood, y podrá seguirse a través de Disney+.

Disney ampliará su cobertura deportiva con la transmisión en directo del Super Bowl LXI, luego de que Disney, ESPN y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) concretaran un acuerdo para llevar el partido a millones de espectadores alrededor del mundo.

El encuentro está programado para el 14 de febrero de 2027 en el estadio SoFi de Inglewood, California, y podrá seguirse a través de Disney+ en más de 55 mercados internacionales.

El Super Bowl llegará a mercados de Latinoamérica

El acuerdo permitirá que la transmisión de Disney+ esté disponible en distintos territorios fuera de Estados Unidos, incluidos mercados de Latinoamérica como Brasil y la región del Caribe.

La cobertura no se limitará a la plataforma de streaming. ESPN y ABC también transmitirán el partido, manteniendo el esquema de distribución utilizado habitualmente para uno de los acontecimientos deportivos con mayor audiencia del mundo.

ESPN llevará el partido a más de 130 territorios

Además de la transmisión mediante Disney+, las señales lineales de ESPN distribuirán el Super Bowl en más de 130 países y territorios, ampliando todavía más el alcance internacional del evento.

El Super Bowl es considerado el acontecimiento televisivo de un solo día con mayor audiencia en Estados Unidos. Cada edición concentra grandes audiencias y genera una amplia cobertura mediática tanto por el partido como por el espectáculo que lo acompaña.

La edición anterior tuvo como campeón a los Seattle Hawks, que derrotaron a los New England Patriots en Santa Clara, California.

El espectáculo del medio tiempo estuvo encabezado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana en liderar este segmento con una presentación realizada íntegramente en español.