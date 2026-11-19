Disneylandia Nite debutará en abril de 2027 con música, gastronomía y personajes de Coco y Encanto. La nueva celebración forma parte de Disneyland After Dark, que también traerá de vuelta sus noches de San Valentín, Star Wars y el Orgullo.

Anaheim, California. En 2027, Coco y Encanto compartirán una noche en Disneyland. El parque de Anaheim estrenará Disneylandia Nite, una fiesta después del cierre dedicada a las culturas hispanas y latinas. Habrá tres funciones en abril, con música, propuestas gastronómicas y encuentros con personajes de ambas películas.

Las dos historias ofrecen puntos de partida distintos para la celebración. En Coco, la música y el Día de Muertos unen a Miguel con la historia de su familia en México. En Encanto, la historia de los Madrigal transcurre en una Colombia que se reconoce en los paisajes, la música y la vida familiar. Disney ya confirmó que habrá personajes de ambas películas y publicará más detalles sobre el programa y la venta de boletos a principios de 2027. Las entradas para Disneylandia Nite partirán de $159 por persona a partir de los 3 años.

Las cuatro fiestas de Disneyland After Dark en 2027

Evento Fechas Precio anunciado Sweethearts’ Nite 24, 26, 28 y 31 de enero. 2, 4, 7, 9, 11 y 16 de febrero. Desde $159 Disneylandia Nite 11, 13 y 15 de abril. Desde $159 Star Wars Nite 27 y 29 de abril. 4 y 6 de mayo. Desde $174 Pride Nite 17 de junio. $169

Precios por persona a partir de los 3 años, según Disneyland Resort.

San Valentín abre la temporada y será el primero en salir a la venta

Sweethearts’ Nite tendrá diez fechas entre enero y febrero. Mickey y Minnie volverán a recorrer Main Street, U.S.A., en la cabalgata Celebrate Love Cavalcade. Frente al castillo de la Bella Durmiente, cantantes en vivo interpretarán canciones de Disney en el espectáculo Once Upon a Dream. También habrá karaoke en The Golden Horseshoe, jazz a bordo del barco Mark Twain y ravioles de cinco quesos en forma de corazón en Café Daisy y Stage Door Café.

La preventa limitada comienza el martes 8 de diciembre de 2026 para titulares de un pase Inspire Key y se amplía el miércoles 9 a todos los titulares de Magic Key. La venta al público general comienza el jueves 10 de diciembre. En los tres casos, la venta se habilitará a partir de las 9:00 a. m., hora de California, según disponibilidad.

Star Wars celebra 50 años y Pride Nite cierra el calendario

Star Wars Nite regresará durante cuatro noches con escenarios para fotos, entretenimiento temático y actividades especiales por los 50 años de la saga. Una de las fechas coincide con el 4 de mayo, el día que los seguidores de Star Wars celebran con el juego de palabras «May the Fourth». Pride Nite cerrará la temporada el 17 de junio con una noche dedicada a la comunidad LGBTQIA+, con proyecciones de arcoíris, decoración temática y entretenimiento. Disney prevé compartir más detalles de Star Wars Nite a principios de 2027 y de Pride Nite en primavera.

Qué incluye el boleto para una noche After Dark

Cada fiesta requiere un boleto aparte y se celebra de 9:00 p. m. a 1:00 a. m. Con ese mismo boleto, los asistentes pueden entrar a Disneyland Park desde las 6:00 p. m., tres horas antes de que empiece el programa especial. Durante la fiesta, algunas atracciones permanecen abiertas y suelen tener filas más cortas. La entrada también incluye una guía conmemorativa y descargas digitales ilimitadas de las fotos que tome Disney PhotoPass durante el evento.

Consulta el anuncio original en Disney Parks Blog para conocer las novedades y las próximas fechas de venta de boletos.