Disneyland inicia su temporada navideña con espectáculos y celebraciones de raíces latinas

por | Nov 11, 2026 | Noticias , Portada |

La temporada festiva del Disneyland Resort comienza este viernes en Anaheim y continuará hasta el 6 de enero de 2027. La programación incluye desfiles, espectáculos nocturnos y propuestas inspiradas en distintas tradiciones culturales.

La Navidad comienza esta semana en Disneyland Resort. Desde el viernes 13 de noviembre, los parques de Anaheim presentarán su programación de temporada, con decoraciones, gastronomía especial y espectáculos que permanecerán disponibles hasta el 6 de enero de 2027.

En Disneyland Park regresan “A Christmas Fantasy Parade” y el espectáculo nocturno “Believe… in Holiday Magic”. También forman parte de la propuesta las versiones de temporada de “it’s a small world” y Haunted Mansion Holiday.

Una de las novedades anunciadas es la ubicación de Santa Claus en Mickey’s Toontown Trolley Barn, donde está prevista su presencia entre el 13 de noviembre y el 24 de diciembre. Mickey, Minnie y otros personajes también estrenarán vestuario festivo.

En Disney California Adventure, la temporada incluirá el regreso de “World of Color – Season of Light” y del Disney Festival of Holidays. Este último combina presentaciones culturales con una selección de alimentos y bebidas de temporada.

Las tradiciones latinoamericanas tendrán presencia en Disney ¡Viva Navidad!, que contempla música, propuestas gastronómicas y encuentros con personajes. En días seleccionados, su fiesta callejera reunirá a Los Tres Caballeros con bailarines de folclore mexicano, mariachis y bailarines de samba brasileña.

La programación también anuncia actuaciones de Miguel, el personaje de “Coco”, junto a Mariachi Alegría de Disneyland, con interpretaciones bilingües de canciones navideñas.

Downtown Disney sumará ambientación, entretenimiento y opciones gastronómicas festivas, ampliando la celebración más allá de los parques.

Para ingresar a los parques se requiere una entrada válida y una reservación para la misma fecha y el parque correspondiente. Los horarios de espectáculos y las actividades en días seleccionados deben consultarse en el calendario oficial antes de la visita.