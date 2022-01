Disneyland Resort celebra el Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park

Para celebrar el Año del Tigre, Disneyland Resort invita a los visitantes a celebrar el Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park, del 21 de enero al 13 de febrero de 2022.

El evento por tiempo limitado es un alegre tributo a las culturas china, vietnamita y coreana con un toque de la magia de Disney, con comidas y bebidas de inspiración asiática, una hermosa decoración, productos de celebración y entretenimiento emocionante.

Los puntos destacados y las experiencias que su audiencia puede esperar incluyen:

• Nueva carroza: “Mulan’s Lunar New Year Procession” regresa con una magnífica carroza nueva para que lleguen Mulan y Mushu, con linternas que brillan para las actuaciones después del atardecer.

• Los invitados pueden ver a Tigger, Mulan y Mushu, Mickey y Minnie y los tres cerditos, todos vestidos con atuendos festivos. Bajo el dosel del bosque en Redwood Creek Challenge Trail, los visitantes pueden encontrarse con la heroica Raya, de la película de Walt Disney Animation Studios “Raya and the Last Dragon”, mientras hace su debut en Disneyland Resort.

• Los Mercados del Año Nuevo Lunar ofrecen una tentadora variedad de platos de inspiración asiática, preparados con un toque de Disney. Los invitados pueden comprar el popular pase Sip and Savor, que proporciona seis cupones, canjeables por alimentos selectos y bebidas no alcohólicas en los quioscos y restaurantes participantes del Lunar New Year Marketplace.

• La mercancía especial del Año Nuevo Lunar estará disponible para su compra, incluida una camiseta Spirit conmemorativa.

• En Downtown Disney District, un nuevo mural del Año Nuevo Lunar conmemora esta festividad inspirado en el tradicional “minwha” o “pintura de la gente”, que retrata las costumbres y el espíritu de la vida cotidiana en Corea.

Para disfrutar de la celebración del Año Nuevo Lunar y por tiempo limitado esta primavera, los residentes del sur de California pueden visitar el Disneyland Resort por tan solo $67 por día con la compra de un boleto de tres días, un parque por día, de lunes a viernes, disponible para redención ahora hasta el 26 de mayo de 2022, sujeto a la disponibilidad de reservas del parque. Disneyland Resort también tiene ofertas especiales de hotel con hasta un 25 % de descuento en estadías selectas.