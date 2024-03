Con más de 100 opciones de comida y bebida, incluyendo selecciones basadas en vegetales y plantas, cervezas artesanales y vinos selectos

La atracción Soarin’ Over California, una de las favoritas de los visitantes, regresa por tiempo limitado

“Confection Purrfection with the SuperKitties”, una nueva experiencia para los más pequeños, debuta en el Hollywood Backlot Stage

ANAHEIM, Calif. (1 de marzo de 2024) – El Disney California Adventure Food & Wine Festival regresa al Disneyland Resort del 1 de marzo al 22 de abril de 2024 con abundantes porciones de comida y bebida, entretenimiento y diversión para toda la familia por tiempo limitado. Todo ello inspirado en las culturas y gastronomías diversas del Estado Dorado. La edición de este año presenta un mercado del festival con productos de origen vegetal; dos opciones distintas del Sip and Savor Pass; y el debut de “Confection Purrfection with the SuperKitties”, un espectáculo interactivo para los pequeños de edades entre 3 y 11 años inspirado en la popular serie de Disney Junior.

Los visitantes locales y foráneos pueden explorar el amplio panorama culinario del estado a través de una variedad de chefs, regiones y negocios representados en el festival, en un solo destino y con un toque distintivamente Disney.

Un festival de sabores inspirados en la oferta de California

El equipo culinario de Disneyland Resort ha creado un banquete con más de 100 platos de comida y bebida que están disponibles en Disney California Adventure Park, concretamente en sus 10 mercados del festival, carritos selectos y restaurantes participantes. Algunos de los platos para chuparse los dedos son las carnitas de panza de cerdo con ensalada de macarrones y esquites de LA Style, la hamburguesa bao de California Craft Brews, los macarrones con queso y ajo a la carbonara de D-Lish y el pollo a la musakhan de Paradise Garden Grill. Un nuevo mercado llamado Earth Eats ofrece por primera vez un menú vegetariano delicioso.

Los visitantes que deseen probar las múltiples opciones que ofrece el festival pueden adquirir uno de los pases de Sip and Savor* disponibles: la nueva opción de cuatro cupones y la tradicional de ocho cupones. Cada cupón puede ser redimido por un alimento seleccionado y bebida sin alcohol selecta en los mercados del festival o en los restaurantes participantes. El Sip and Savor Pass puede ser compartido entre familia o amigos o usado en múltiples visitas a lo largo del festival de este año del Disney California Adventure Food & Wine Festival. Para más detalles visite DisneylandEspanol.com.

Los visitantes también tienen la opción de relajarse y disfrutar de una atmósfera agradable en el Festival Beer Garden en Paradise Gardens Park o en Cocktails @ Sonoma Terrace en el Performance Corridor.

Hasta agotar existencias, los visitantes también pueden adquirir novedades como copas estriadas de cristal de jade y de dragón de acero inoxidable en ubicaciones selectas de alimentos y bebidas.

Algunos restaurantes selectos en el Downtown Disney District, suman más opciones deliciosas con platos inspirados en el festival.

Una reunión de chefs célebres y platos favoritos de California

El Disney California Adventure Food & Wine Festival es una reunión distintivamente Disney que congrega a chefs de renombre y negocios.

Entre la selección que ofrece el festival para los visitantes mayores de 21 años destacan degustaciones selectas de cerveceras y bodegas.

Los aficionados a la gastronomía pueden aprender durante los fines de semana de chefs nativos, famosos y de Disney durante sus demostraciones de cocina en el Hollywood Backlot Stage. Entre los chefs que tienen programado atender al evento destacan el chef con estrella Michelin Carlos Gaytán, Jet Tila de Food Network, Claudia Sandoval, ganadora de la sexta temporada de Master Chef, y Paul Cao de Burnt Crumbs en Irvine, California.

Estas experiencias culinarias, que requieren de una reserva y también incluyen clases de coctelería y seminarios de cata, tienen lugar a lo largo de Disneyland Resort y ofrecen una oportunidad única para escuchar a expertos de la industria y para degustar selecciones de menú especiales por un cargo adicional. Para más información y para llevar a cabo reservaciones visite DisneylandEspanol.com**.

Varias compañías locales y diversas también forman parte del festival a través de tiendas popup o temporales y carritos con productos a la venta a lo largo y ancho de Disney California Adventure Park, como por ejemplo Mom & Pop Shop, Working to Give y Kayla’s Cake.

Una combinación vibrante de entretenimiento, arte y mucho más

Además de los platos deliciosos, el Disney California Adventure Food & Wine Festival sirve entretenimiento para toda la familia, experiencias por tiempo limitado y manualidades gratuitas

(hasta agotar existencias). La atracción Soarin’ Over California, una de las favoritas de los visitantes, regresa durante la celebración del festival, transportando a los visitantes a las maravillas naturales y creadas por el hombre que ofrece el estado.

La exitosa serie animada “SuperKitties” de Disney Junior ha inspirado una nueva oferta interactiva para los más pequeños en Hollywood Land titulada “Confection Purrfection with the SuperKitties” y que contará con la presencia especial de los SuperKitties. Los chefs más pequeños de edades entre 3 y 11 años son animados a decorar pastelitos y a descubrir cómo la magia de la comida siempre nos puede alegrar el día y nos une a todos***. También en Hollywood Land el chef Goofy puede ser visto en horarios selectos.

Los visitantes podrán saborear todo tipo de entretenimiento musical, desde “Cookin’ with the

Jammin’ Chefs” hasta bandas en vivo, en el Palisades Stage y en la Paradise Gardens Bandstand del Paradise Gardens Park. Los horarios de los espectáculos están disponibles en la aplicación Disneyland****.

Entre los productos a la venta que se ofrecen en esta edición del festival destaca el Spirit

Jersey temático, pins, decoración para el hogar y mucho más. Disney Home en Downtown Disney District y Off the Page en Disney California Adventure Park albergarán exhibiciones de artistas y eventos de autógrafos por parte de estos talentos cada fin de semana durante el festival.

En Downtown Disney District las familias pueden disfrutar de manualidades gratuitas los viernes, sábados y domingos cerca del Downtown Disney LIVE! Stage, hasta agotar existencias. Los visitantes también pueden adquirir dos postales especiales diseñadas por Lovepop.