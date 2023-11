¡ Las vacaciones en Disneyland Resort regresan del 10 de noviembre de 2023 al 7 de enero de 2024! Estamos ansiosos por que usted y sus seres queridos creen recuerdos especiales y tradiciones preciadas con ofertas de vacaciones nuevas y recurrentes en todo el resort. Yo, por mi parte, estoy emocionado de recibir la temporada con algunas de mis festividades favoritas, como saborear los mercados del Festival of Holidays de Disney, ver deslumbrantes proyecciones y fuegos artificiales iluminar el Castillo de Invierno de la Bella Durmiente y tomarme una foto con Mickey Mouse en su ¡Un nuevo conjunto navideño en el parque Disneyland!

Aquí están los detalles sobre las celebraciones, decoración, entretenimiento y más que se presentarán en esta temporada navideña.

Experimente celebraciones culturales en Disney California Adventure Park con Disney Festival of Holidays

Una celebración navideña distintivamente de Disney con comida variada, entretenimiento en vivo y más, Disney Festival of Holidays se inspira en celebraciones estacionales multiculturales y tradiciones preciadas de Navidad, Navidad, Diwali, Hanukkah, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos. Puedes disfrutar de algunas comidas y bebidas favoritas, nuevas y recurrentes, en los mercados de Disney Festival of Holidays y disfrutar de espectáculos de música y baile en Palisades Stage, Sonoma Terrace y, por primera vez, en Hollywood Backlot, donde se llevará a cabo Disney Festival of Holidays. también ser celebrado. Además, prepárate para bailar mientras los personajes de Disney y Pixar marchan al ritmo de Holiday Toy Drummers en “Mickey’s Happy Holidays”.

Los asistentes al festival pueden optar por comprar un Pase Sip and Savor, que ofrece ocho pestañas de derecho que se pueden canjear por alimentos y bebidas no alcohólicas selectas de varios mercados y restaurantes participantes en Disney California Adventure.* Cada Pase Sip and Savor es válido durante la totalidad del Disney Festival of Holidays y se puede compartir entre amigos y familiares, para que todo el grupo pueda probar deliciosos platos juntos esta temporada.

