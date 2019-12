Una empresaria y una cantante que hizo a un lado su carrera para cuidar a su madre enferma reciben como regalo un Día de Belleza y una celebración de las Fiestas en sus hogares como recompensa por su tenacidad y fortaleza

Los Angeles, CA – 11 de diciembre, 2019- Dos madres latinas recibieron un inesperado regalo de navidad cuando la marca de belleza Ulta Beauty, la editorial digital latina mitú y la marca de estilo de vida POPSUGAR se unieron para reconocer su labor y otorgarles un día de belleza y celebración de las fiestas en su honor.

La inmigrante y empresaria mexicana, Soledad Rocha Gutiérrez, y la cantante puertorriqueña Marissa Alemán, desplazada por los huracanes Irma y María, ambas residentes de California, fueron reconocidas por su valor y entereza para enfrentar las dificultades, a través de dos videos y fotos que documentan sus historias de lucha y fortaleza en este país y que se publicarán en las páginas de mitú y POPSUGAR así como en sus redes sociales.

Marissa Alemán es una madre e hija ejemplar que llegó a Estados Unidos en un avión de ayuda humanitaria tras la devastación del huracán María. Actualmente la talentosa cantante que vive en Glendale es entrenadora vocal y la persona encargada de cuidar a su madre que sufre de Alzheimer. A pesar de este cambio drástico de ritmo y estilo de vida, la personalidad alegre de Marissa no ha desaparecido, pues todavía deleita las reuniones familiares con su canto. Marissa, junto a su hija Laura y su madre Chabela, es el puente que une a tres generaciones de mujeres fuertes y talentosas.

Soledad Rocha Gutierrez posee gran determinación y ética en el trabajo para que sus hijos tengan acceso a mejores oportunidades. Esta madre de seis hijos es propietaria de un puesto de comida que se ha convertido en un lugar de reunión local para todos los vecinos. Además de ser conocida por cuidar a todos los niños del barrio, Gutierrez tambien recorre la ciudad recogiendo materiales reciclables como una fuente adicional de ingresos. Ella no es solo admirada por su familia, sino que es también reconocida como un querido miembro de la comunidad.

Durante esta época de fiestas nos sentimos muy felices de compartir estas historias de dos madres que son notablemente desinteresadas, incansables y dedicadas” dijo Shelley Haus, vicepresidente senior de mercadeo y marca de Ulta Beauty. “Ellas han dado tanto y son una gran inspiración en sus comunidades. Ulta Beauty se siente honrada de brindarles a estas maravillosas mujeres un día dedicado a la belleza y de ayudarlas a celebrar con sus seres queridos”.

