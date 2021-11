DRACO ROSA nos brinda una experiencia de audio inmersivo con su álbum de estudio SOUND HEALING 1:11

Hoy, el galardonado cantante, compositor, productor y actor puertorriqueño Draco Rosa lanza Sound Healing 1:11, su experiencia auditiva más inmersiva a la fecha. El nuevo álbum de Draco combina música ambiental con cantos místicos y atmosféricos instrumentales del alma.

Grabado en el estudio de Draco en Puerto Rico, Phantom Vox Studios, con la mayoría de instrumentos y voces interpretados por él mismo, cuenta también con majestuosos arreglos orquestales y la Filarmónica de Praga.

Desde el épico “Fragancia de una flor”, con la inconfundible voz de Draco en su mejor momento, hasta el esoterismo de “Más allá del tiempo” y la energía chamánica de “Selva”, éste es un disco que pulsa con fuerza positiva, proponiendo una visión esperanzadora de la condición humana y su capacidad para encontrar entendimiento y sanación.

“Es el momento más auténtico de mi vida”, comenta Draco. “Realizar este disco me dio una sensación de intimidad que no había sentido antes. Me pareció importante crear una obra musical desnuda y orgánica, que le permita al escucha desconectar y relajarse. Me encanta el sentimiento de descubrimiento que emanan estos temas. El proceso me dio alegría, y aquí estoy”.

Mientras grababa el disco, Draco encontró un colaborador inesperado e infinitamente sabio: el respetado autor de la India y maestro espiritual Sadhguru, que contribuyó a la composición del tema “Más allá del tiempo”.

“La gente va por la vida con sus banderas: soy goth, soy emo”, dice. “Pero es poco interesante hacer la misma cosa dos veces. Tal vez nos volcamos al cubismo por un rato, antes de gravitar hacia algo diferente. Cuando tu vida está dedicada a la música, el riesgo es tu mejor compañero. Este disco es un reflejo sincero del lugar donde estoy, el reflejo de una segunda oportunidad”.

“Si hablamos de una sanación profunda, ¿hasta dónde podemos llegar? Vamos a hacer música. Vamos a intentar”.

Los simbolismos abundan en Sound Healing 1:11, mientras el álbum contiene 11 canciones con una duración total de 1 hora y 11 minutos. Además, se llega a su finca en Puerto Rico por la carretera 111. Los fanáticos recordarán que su álbum anterior contenía una pista y un video musical animado titulado “333”.

Siete de las once canciones están en español, tres canciones – “Chateau Marmont,” “Religion of 2” y “So Beautiful” – están en inglés, mientras que los exquisitos 10 minutos de “El Amor de Boriken” son instrumentales.

Junto con este álbum, podemos esperar también más videos protagonizados por Vagabundo, su personaje del metaverse (Drakus Magus). Para el reciente sencillo de Draco, “Selva”, Vagabundo regresa en forma animada, en un video elaborado por la innovadora compañía de animación colombiana Sharpball. Esta empresa también trabajó en su alucinante video de formato largo nominado al Latin GRAMMY®, Hotel De Los Encuentros (2019).

Una vez más, con Sound Healing 1:11, Draco Rosa abre nuevos horizontes musicales y nos brinda un álbum de recuerdo en el que podemos sumergirnos de principio a fin.

Sound Healing 1:11 | Lista de Canciones

Selva Fragancia de Una Flor Dios Mío El Amor de Boriken Religion of 2 El Río de la Vida So Beautiful Ladrón de Fuego Quiero Vivir (Como Nunca He Vivido) Más Allá del Tiempo (feat. Sadhguru) Chateau Marmont

ACERCA DE DRACO ROSA

A lo largo de su exitosa trayectoria, Draco Rosa ha emprendido giras por todo el mundo, presentándose ante llenos totales y ganando fieles seguidores. En el 2016, Draco Rosa ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, y recibió un título honorífico de Humanidades y Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. El múltiple ganador del GRAMMY® y del Latin GRAMMY® ha obtenido varios reconocimientos por su obra discográfica y por sus logros como compositor, músico, intérprete, productor, empresario y humanitario.