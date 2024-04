El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total será visible a lo largo de una estrecha franja desde México hasta Texas y Maine.

La ruta del eclipse total se extenderá desde Mazatlán, México, hasta Terranova, Canadá, según el Observatorio Griffith.

Según la NASA, el eclipse solar comenzará a las 11:07 a.m. PDT en México y entrará en EE.UU. por Texas. La trayectoria del eclipse recorrerá Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

Luego, el eclipse entrará en Canadá por el sur de Ontario y terminará en Terranova, Canadá, a las 12:46 p.m. PDT.

¿Cuánto durará el eclipse total de Sol?

Según la NASA, la totalidad del eclipse solar durará unos cuatro minutos.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde el principio hasta el final, es decir, desde que la Luna inicia su trayectoria por delante del Sol hasta que lo sobrepasa por completo, depende de la ubicación. En total, el proceso durará más de dos horas.

¿Qué parte del eclipse será visible en California?

California no se encuentra en la ruta del eclipse solar total. Pero la Costa Oeste verá partes del eclipse.

«Si prestas atención, probablemente percibirás algo extraño en la luz», dice Krupp. «Estará un poco apagada, no mucho. Pero, si puedes observarlo directamente, podrás ver esta operación de la teoría de la gravedad de Newton sucediendo ante tus propios ojos».

En la zona de Los Ángeles, la gente verá un 48.6% de cobertura del Sol, según la NASA. El proceso comenzará poco después de las 10 a.m., alcanzará su punto álgido a las 11:12 a.m. y terminará a las 12:21 p.m. En el Área de la Bahía, la gente verá un 35,9% de cobertura del sol. Comenzará poco antes de las 10.:15 a. m., alcanzará su punto álgido a las 11:13 a. m. y terminará a las 12.: 16 p. m.

¿Cómo puedo ver el eclipse con seguridad?

No es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada diseñada para la observación solar.

Según la NASA, incluso mirar al sol a través de una cámara, unos binoculares o un telescopio sin filtro solar puede causar lesiones oculares graves.

Las gafas de sol normales tampoco son seguras para ver el Sol.

¿Se verá el Cometa Diablo durante el eclipse total solar?

El Cometa Diablo, conocido científicamente como 12P/Pons-Brooks se verá brillante desde Norteamérica y en gran parte del mundo, estiman los expertos, durante este 2024, siendo uno de los eventos astronómicos más interesantes que ver en el año.

Una sorpresa que podría llevarse la audiencia del eclipse es que el cometa se vea surcando el cielo durante la fase total del eclipse total solar en Norteamérica. La NASA ha dicho que el Cometa Diablo estará a 25 grados del Sol durante abril, lo que significa que se verá muy cerca del fenómeno cuando todo el cielo esté oscuro, dentro de la constelación Aries.