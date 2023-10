El aclamado artista internacional, Carín León, presenta el videoclip de su más reciente canción, “Por La Familia”, en colaboración con BorderKid y producida por el prestigioso productor Edgar Barrera. El impactante video fue creado en colaboración con Cash App, y dirigido por el renombrado director Stillz, conocido por su destacado trabajo con artistas como Bad Bunny, Lil Nas X y Rosalía. Además, se destaca la aparición especial de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull Racing.

León reflexiona sobre el video: “Siempre avanzo hacia el futuro, sin mirar atrás”. La canción y el videoclip honran las profundas raíces mexicanas compartidas por León y Checo.

“Por La Familia” se centra en una nueva etapa de la vida, en la que decide liberarse del pasado y alejarse de las personas que nunca estuvieron a su lado, que nunca creyeron en él y que ya no aportan nada a su vida.

Cash App orquestó el encuentro entre Carín y Edgar para la creación de “Por La Familia”. Su colaboración previa tuvo lugar cuando, a comienzos de 2022, el sencillo “Que Vuelvas” de Carín León y Grupo Frontera, producido por Edgar Barrera, escaló hasta el número 1 en las listas de éxitos radiales, y alcanzó la codiciada posición #1 en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard.

Recientemente, Carín León coronó su exitosa gira “Colmillo de Leche Tour” con 38 emocionantes actuaciones en Estados Unidos. La gira abarcó destacadas ciudades de todo la unión americana, con paradas en lugares icónicos como el Crypto.com Arena en Los Ángeles, el Prudential Center en Newark, el Toyota Center en Houston y el Kaseya Center en Miami.

El álbum más reciente de León, “Colmillo de Leche”, continúa cosechando elogios críticos desde su lanzamiento en mayo. NPR Music no duda en proclamar a León como “un auténtico innovador”. Billboard lo seleccionó como uno de los 23 mejores álbumes del 2023 y Rolling Stones lo ubico en la posición #4 de los mejores 30 álbumes de este año. Su sencillo Primera Cita se ubica en el chart #27 y el tema “Según Quien” sencillo en colaboración con Maluma se ubica en el chart #23 on the Spotify Global chart.

A lo largo de su meteórica carrera, Carín León ha acumulado un sinfín de nominaciones y una impresionante colección de premios. Entre sus logros se incluye un destacado Premio ASCAP por su canción “Me La Aventé”, así como múltiples galardones Premio Lo Nuestro donde ha sido reconocido como “Artista Revelación Regional Mexicano”, “Mejor Artista Masculino” y “Canción Banda del Año”. Además, en 2022, León se llevó su primer Latin GRAMMY® gracias a la colaboración en la canción “Como lo Hice Yo”, junto al grupo pop mexicano Matisse. Mas recientemente, ha sido distinguido con dos nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2023, y otra nominación para la 24ª edición de los Latin GRAMMY®.