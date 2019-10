Enrique fue designado como ‘Hacedor de cambios para los niños’; invita a superfan para entregar el cheque a la organización humanitaria global

LOS ÁNGELES, 23 de octubre de 2019 — El cantante y autor ganador del GRAMMY® Enrique Iglesias, con la ayuda de sus fans, ha recaudado un tercio de millón de dólares para Save the Children. En aprecio por este hito en la recaudación de fondos, a Save the Children y a Enrique les gustaría que los fans sepan que sus generosas contribuciones han hecho el mundo un poco mejor para los niños. Enrique y su equipo invitaron a la superfan Lillian Robinson a firmar un cheque simbólico de tamaño real en nombre de los fans que participaron en apoyo de la organización humanitaria global. Para obtener más información sobre cómo involucrarse y donar, visite AQUÍ.

Enrique, un fuerte simpatizante de Save the Children desde 2015, fue recientemente designado como » hacedor de cambios para los niños » por la organización humanitaria internacional, por levantar la voz y movilizar a sus fans para recaudar fondos para los niños más vulnerables.

A través del aliento de Enrique, fans de todo el mundo se unieron en apoyo de su causa favorita mediante contribuciones online, eventos de recaudación de fondos, subastas, productos alusivos y reuniones con celebridades, que aportaron $353,000 y sigue creciendo. Este total incluye más de $75,000 para los programas HEART (Healing and Education through the Arts, Curación y Educación a través de las Artes) de la organización en México. Además, mediante una asociación con Microsoft, Enrique donó $200,000 en software para reforzar los programas de alfabetización para niños en edad de escuela elemental en El Salvador, Guatemala y Perú.

«Tengo los mejores fans del planeta», dice Enrique. «Nunca dejan de sorprenderme con su increíble compasión y apoyo. Estoy tan orgulloso de lo que hemos logrado, y estoy agradecido por mi asociación con Save the Children. Juntos, estamos haciendo un mundo un poco mejor para los niños».

En celebración del 100mo. año de cambiar la vida de los niños de Save the Children, la organización honra a los hacedores de cambios como Enrique, que han utilizado su influencia para impulsar cambios para los niños más marginalizados y carenciados en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Como hacedor de cambios para los niños, Enrique Iglesias se suma a las filas de CEOs, filántropos, hacedores de políticas, educadores y defensores. Para ver la lista actual de hacedores de cambios para los niños, visite savethechildren.org/changemakers.

Fuente: /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/