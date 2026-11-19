El Mariachi Sol de México de José Hernández presentará su concierto navideño en San Diego y San Juan Capistrano.

¿Cómo suena El cascanueces cuando lo toca un mariachi? El conjunto Sol de México de José Hernández llevará esa mezcla a su espectáculo A Merry-Achi Christmas, que combina música tradicional mexicana y clásicos de las fiestas. La gira tendrá una función el jueves 3 de diciembre en el Balboa Theatre de San Diego y otra el miércoles 16 en The Coach House, en San Juan Capistrano.

La versión de la suite de Chaikovski es uno de los números destacados por el teatro de San Diego. El concierto llega en un año especial para el trompetista y director José Hernández. Su agrupación, que fundó en 1981, recibió una nominación al Latin Grammy 2026 a mejor álbum de música ranchera/mariachi por La voz de mi trompeta (50 años).

En San Diego, la función comenzará a las 7:30 p. m. En San Juan Capistrano, el concierto está anunciado para las 8:00 p. m., con apertura de puertas a las 6:00 p. m.

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