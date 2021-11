“Un musical hermoso, emocionante y celestial …

con la ayuda del coreógrafo Drew McOnie, el diseñador Tom Scutt,

el director Timothy Sheader está convirtiendo el agua en vino de primera calidad «.

– El guardián Este espectáculo celestial encapsula perfectamente el poder del teatro: su resistencia y determinación de regresar, y la gran cantidad de talento del elenco, el equipo y los creativos que lo componen.

– Broadwayworld.com (2020) «Una producción que bombea adrenalina … al mismo tiempo que ofrece esa famosa y palpitante partitura»

– Los New York Times (Desde Londres) «… en Regent’s Park, Jesucristo Superstar presidió la resurrección del teatro musical … todo está bien, sí, todo está bien».

– Chicago Tribune (2020)

¡Ocho presentaciones ÚNICAMENTE! 9-14 de noviembre | scfta.org

COSTA MESA, CA – En un compromiso exclusivo del sur de California, Segerstrom Center for the Arts presenta la gira reimaginada del 50 aniversario de JESUCRISTO SUPERSTAR después de compromisos aclamados por la crítica y con entradas agotadas en el Reino Unido para ocho presentaciones solo del 9 al 14 de noviembre. Las entradas para la producción ganadora del premio Olivier 2017 del Regent’s Park Open Air Theatre están a la venta en scfta.org.

Con letras y música de los ganadores del Emmy, GRAMMY, Oscar y Tony Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, la gira norteamericana de este musical icónico está dirigida por el aclamado director Timothy Sheader y el vanguardista coreógrafo Drew McOnie.

Aaron LaVigne lidera el espectáculo como Jesús, junto con James T. Justis como Judas y Jenna Rubaii como Mary. La gira también presenta a Alvin Crawford como Caiphas, Tommy Sherlock como Pilate y Tyce Green como Annas. Christian A. Guerrero se une al elenco como reserva para Jesús y Judas.

El conjunto incluye a David Andre, Sara Andreas, Courtney Arango, Wesley J. Barnes, Milena J. Comeau, Lydia Ruth Dawson, Derek Ferguson, Brian Golub, Brittany Rose Hammond, Garfield Hammonds, Quiana Holmes, Darrell T. Joe, Sheila Jones, Jacob Lacopo, Paul Louis Lessard, Eric A. Lewis, Tommy McDowell, Danny McHugh, Jenny Mollet, Sarah Parker, Erick Patrick, SandyRedd, Cooper Stanton y Chelsea Williams.

Completan el equipo creativo el diseño y el vestuario del nominado al premio Tony 2016 Tom Scutt, el diseño de iluminación de Lee Curran, el diseño de sonido de Keith Caggiano y Nick Lidster, con la supervisión musical de Tom Deering y el supervisor musical norteamericano David Holcenberg.

JESUCRISTO SUPERESTRELLA tiene como telón de fondo una serie extraordinaria de eventos durante las últimas semanas de la vida de Jesucristo, como se ve a través de los ojos de Judas. Reflejando las raíces del rock que definieron a una generación, la música legendaria incluye «No sé cómo amarlo», «Getsemaní» y «Superstar».

JESUCRISTO SUPERESTRELLA es un fenómeno musical probado con una base de fans en todo el mundo. Como lo demostró Jesucristo Superstar Live in Concert de NBC, este trabajo épico atrajo a más de 9.6 millones de espectadores, obtuvo las calificaciones más altas en su período de tiempo y recibió la clasificación crítica más alta de cualquier evento musical en vivo en la cadena de televisión. El 17 de septiembre de 2021 se lanzará una variedad de álbumes de edición especial de Jesus Christ Superstar, remasterizados en Abbey Road. Estas ediciones especiales de aniversario son una celebración del álbum de doble concepto original de 1970 y su éxito continuo que abarca 50 años increíbles.

La producción de JESUS ​​CHRIST SUPERSTAR de Regent’s Park Open Air Theatre ganó el Premio Olivier 2017 al Mejor Renacimiento Musical, vendiendo dos compromisos consecutivos en 2016 y 2017. La producción interpretó un compromiso del West End en el Barbican en 2019 antes de regresar al Open Air Theatre de Regent’s Park. en versión concierto durante el verano de 2020.

La gira norteamericana de JESUS ​​CHRIST SUPERSTAR es producida por Stephen Gabriel y Work Light Productions y habrá viajado a más de 50 ciudades durante sus tres años. La producción original fue producida por el teatro al aire libre Regent’s Park de Londres.

Los boletos individuales para Jesucristo Superstar comienzan en $ 28 y ahora están disponibles en línea en SCFTA.org, en la taquilla en 600 Town Center Drive en Costa Mesa, o llamando al (714) 556-27872, para consultas sobre descuentos en boletos grupales por 10 o más, llame a las oficinas de Servicios grupales al (714) 755-0236.

Para obtener información adicional sobre esta producción, visite ustour.JesusChristSuperstar.com

Facebook e Instagram: @JesusChristSuperstar | Gorjeo: @JCSTheMusical

Aviso al público: Nuestra política COVID-19 actualizada requiere que los poseedores de boletos proporcionen prueba de vacunación completa contra COVID-19 para asistir a todas las presentaciones y eventos en interiores en Segerstrom Center for the Arts. “Totalmente vacunado” significa que su desempeño es al menos 14 días después de su última dosis de vacuna. Para ingresar al teatro, traiga un comprobante de vacunación, ya sea su tarjeta de vacunación física, una foto de su tarjeta de vacunación o un registro de vacunación digital. La mayoría de los residentes de California pueden solicitar un registro de vacunación digital en myvaccinerecord.cdph.ca.gov

Aquellos que sean menores de 12 años y cualquier persona sin prueba de estar completamente vacunado deben proporcionar prueba de una prueba de PCR COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas (3 días) antes de ingresar al teatro. Se requieren máscaras en todo momento para todos los clientes y visitantes, independientemente del estado de vacunación, en todos los espacios interiores de Segerstrom Center. No se admitirán a los poseedores de entradas de espectáculos que no cumplan con estas políticas.

Timothy Sheader (Director) ha sido director artístico y director ejecutivo conjunto de Regent’s Park Open Air Theatre desde 2007. Para Regent’s Park, las producciones incluyen: A Tale of Two Cities, Jesus Christ Superstar (ganador del premio Evening Standard, mejor musical; ganador del premio Olivier , Mejor Revival Musical); Running Wild (también gira por el Reino Unido); Peter Pan (nominado al premio Olivier, Mejor Familia y Entretenimiento); To Kill a Mockingbird (premio WhatsOnStage a la mejor obra de teatro/gira por el Reino Unido y Barbican); Porgy and Bess de los Gershwins (nominado al premio Olivier, Mejor Revival Musical); Crazy for You (ganador del premio Olivier, Mejor Revival Musical; también en el Novello); ¡Hola muñequita! (Ganador del premio Olivier, mejor reposición musical; ganador del premio Evening Standard, mejor musical); Into the Woods (ganador del premio Olivier, Mejor reposición musical/disponible en Digital Theatre; también en Public Theatre New York, Central Park). Óperas: Turn of the Screw (Olivier nominada a Mejor producción de ópera) y Hansel y Gretel.

Otro teatro incluye: El Magistrado (Teatro Nacional); Barnum (Festival de Chichester); Imagine This (New London); Elección de Hobson, El matrimonio clandestino, Amor en un laberinto (Molino de agua); Armas y el hombre (gira nacional); Piaf, Sweet Charity (Sheffield Crucible; Premio TMA al Mejor Musical); Estreno mundial de la ópera El niño monstruoso (Royal Opera House).

Drew McOnie (Coreógrafo) es Director Artístico de The McOnie Company y Artista Asociado en The Old Vic Theatre. Como director/coreógrafo ha creado Jekyll & Hyde – BroadwayWorld Award por logros sobresalientes en danza (The Old Vic); Estrictamente Ballroom (Piccadilly Theatre – West End); King Kong (Teatro Broadway, Broadway). On the Town – nominación Olivier a Mejor Revival (Regent’s Park); La fiesta salvaje (El otro palacio); Merlín (Gira Nacional del Ballet del Norte). Crédito del director: Torch Song (Turbine Theatre). Créditos del coreógrafo: Jesucristo Superstar – nominación Olivier a Mejor coreografía de teatro (Regent’s Park); Bugsy Malone (Lyric Hammersmith); In the Heights – Ganador del premio Olivier a la mejor coreografía teatral (Southwark Playhouse/King’s Cross Theatre); Hairspray- Premio BroadwayWorld a la mejor coreografía (gira por el Reino Unido); ¡Oklahoma! (Gira Nacional); Carrusel (Teatro al aire libre de Regents Park).

Segerstrom Center for the Arts es una aclamada institución artística, así como un hermoso campus cultural multidisciplinario. Está comprometido a apoyar la excelencia artística, ofreciendo experiencias insuperables y a involucrar a toda la comunidad de formas nuevas y emocionantes a través del poder único de la actuación en vivo y una diversa gama de programas inspiradores de educación y participación comunitaria basados ​​en las artes.

Anteriormente llamado Centro de Artes Escénicas del Condado de Orange, Segerstrom Center es la organización artística sin fines de lucro más grande del Condado de Orange. Además de sus seis lugares de actuación, Segerstrom Center también alberga el American Ballet Theatre William J. Gillespie School.

El Centro presenta una amplia gama de programación para audiencias de todas las edades, que incluyen ballet y danza internacional, giras nacionales de los mejores espectáculos de Broadway, jazz y cabaret, artistas contemporáneos, música clásica interpretada por reconocidas orquestas y conjuntos de cámara, programación familiar, gratis actuaciones abiertas al público, desde proyecciones de películas al aire libre hasta bailes en la plaza y muchos otros eventos especiales.

Segerstrom Center es un líder entre los centros de artes escénicas del país por brindar programas educativos diseñados para inspirar a los jóvenes a través de las artes. Los programas del Centro llegan a cientos de miles de estudiantes cada año en cinco condados del sur de California. Los programas de participación comunitaria desarrollados a través del Centro para la Danza y la Innovación y el Centro Sin Fronteras también conectan al Centro de manera más integral con las diversas comunidades del Condado de Orange. El CDI apoya la programación artística emblemática y una amplia gama de proyectos que celebran la innovación, fomentan la creatividad y atraen a las audiencias del futuro. Es el hogar de la Escuela ABT Gillespie y la Escuela de Danza y Música para Niños con Discapacidades. El Centro sin Fronteras desarrolla asociaciones con organizaciones no culturales para ayudarlas en sus propios esfuerzos para responder a las necesidades cambiantes de la comunidad.

Segerstrom Center for the Arts también se enorgullece de servir como el hogar artístico de tres de las principales organizaciones de artes escénicas de la región: Pacific Symphony, Philharmonic Society of Orange County y Pacific Chorale, que contribuyen en gran medida a la vida artística de la región con temporadas anuales representadas. en Segerstrom Center for the Arts.

Además de Segerstrom Center for the Arts como institución presentadora y productora, también identifica el hermoso campus de 14 acres que abarca las propias instalaciones del Centro, así como dos organizaciones aclamadas de forma independiente: South Coast Repertory, ganadora del Tony Award® y un sitio designado como el futuro hogar del Museo de Arte del Condado de Orange.

Jesucristo superestrella

Martes, miércoles, jueves y viernes por la noche a las 7:30 p.m

Sábado a las 2:00 p.m. y 7:30 p.m.

Domingo a la 1:00 p.m. y 6:30 p.m.

Centro Segerstrom para las Artes

Salón Segerstrom

Los boletos comienzan en $ 28.00

En persona y por teléfono

La taquilla

600 Town Center Drive

Costa Mesa, CA 92626

(714) 556-2787

Lunes 10 a. M. – 2 p. M.

Martes a viernes de mediodía a 5:00 p. M.

Cerrado los sábados y domingos.

Online – SCFTA.org

Group Sales – (714) 755-0236