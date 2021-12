Lleva a tu hogar la magia cuando Encanto llegue en Digital el 24 de diciembre y en 4K Ultra HD™, Blu-ray™ y DVD el 8 de febrero

Incluye un nuevo cortometraje animado, Far From The Tree, más una versión de la película para acompañar cantando con letras en la pantalla y material adicional nunca visto

LOS ÁNGELES, California (13 de diciembre de 2021) – Encanto es el largometraje animado número 60 de Walt Disney Animation Studios y pronto estará disponible para que el público pueda disfrutarlo desde su hogar. Los fans podrán deleitarse con una versión de la película para acompañar cantando, material adicional nunca visto y escenas eliminadas, cuando Encanto llegue a las principales plataformas digitales esta temporada de fiestas el 24 de diciembre y en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 8 de febrero.

Encanto también estará disponible en Disney+ a partir del 24 de diciembre.

Sinopsis de la película

Encanto de Walt Disney Animation Studios, con canciones nuevas del premiado Lin-Manuel Miranda, cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica en las montañas de Colombia. Pero cuando Mirabel, la única integrante de los Madrigal que no tiene un don especial, descubre que la magia que rodea a su hogar está en peligro, podría ser la última esperanza de su familia.

Material adicional*

Canta junto a la película – Acompaña la película cantando tus canciones favoritas con las letras en la pantalla mientras miras el film.

– Acompaña la película cantando tus canciones favoritas con las letras en la pantalla mientras miras el film. La familia Lo es todo – Los miembros del grupo de asesores culturales de la “familia” de Disney Animation comparten sus experiencias de la vida real en esta exploración de los adorables miembros de la familia Madrigal. Nos enteramos qué inspiró a cada personaje y cómo los diseños de los artistas aportan realismo a sus personalidades.

– Los miembros del grupo de asesores culturales de la “familia” de Disney Animation comparten sus experiencias de la vida real en esta exploración de los adorables miembros de la familia Madrigal. Nos enteramos qué inspiró a cada personaje y cómo los diseños de los artistas aportan realismo a sus personalidades. Descubre Colombia – El equipo de cineastas habla sobre cómo las múltiples culturas, biodiversidad y colores vibrantes de Colombia se expresan en Encanto. Describen la satisfacción que sintieron al celebrar totalmente a este hermoso país y apoyar el tema del realismo mágico.

– El equipo de cineastas habla sobre cómo las múltiples culturas, biodiversidad y colores vibrantes de Colombia se expresan en Encanto. Describen la satisfacción que sintieron al celebrar totalmente a este hermoso país y apoyar el tema del realismo mágico. Un viaje por la música – Los realizadores nos invitan a descubrir cómo cada personaje llegó a verse representado musicalmente. Seguiremos la creación de la música de Encanto con inspiración colombiana, con las canciones de Lin-Manuel Miranda y la banda sonora de Germaine Franco, desde el concepto hasta la grabación final.

– Los realizadores nos invitan a descubrir cómo cada personaje llegó a verse representado musicalmente. Seguiremos la creación de la música de Encanto con inspiración colombiana, con las canciones de Lin-Manuel Miranda y la banda sonora de Germaine Franco, desde el concepto hasta la grabación final. Hablemos de Bruno – Descubre cómo se creó la canción “We Don’t Talk About Bruno”, con su trasfondo intrigante. Mira la gran colaboración que se dio entre Lin-Manuel Miranda, el coreógrafo Jamal Sims, el elenco de voces y los animadores para llevarla a la pantalla.

– Descubre cómo se creó la canción “We Don’t Talk About Bruno”, con su trasfondo intrigante. Mira la gran colaboración que se dio entre Lin-Manuel Miranda, el coreógrafo Jamal Sims, el elenco de voces y los animadores para llevarla a la pantalla. Nuestra casita – La Casa Madrigal está viva gracias a la magia y su estado de ánimo se ve afectado por otros miembros de la familia, Desde sus puertas coloridas a su hermosa construcción de piedra, la casa mágica fue diseñada usando los principios de la tradición colombiana.

– La Casa Madrigal está viva gracias a la magia y su estado de ánimo se ve afectado por otros miembros de la familia, Desde sus puertas coloridas a su hermosa construcción de piedra, la casa mágica fue diseñada usando los principios de la tradición colombiana. Errores graciosos del rodaje – Desde la emoción de lograr una toma ante la presencia de un ícono de la industria del entretenimiento hasta la risa de perder un encuentro de lucha libre con complejo diálogo, únete al elenco para divertirte mucho con sus experiencias detrás del micrófono.

– Desde la emoción de lograr una toma ante la presencia de un ícono de la industria del entretenimiento hasta la risa de perder un encuentro de lucha libre con complejo diálogo, únete al elenco para divertirte mucho con sus experiencias detrás del micrófono. Viaje a Colombia – Con la ayuda del Colombian Cultural Trust, un dedicado equipo de asesores, los realizadores de Encanto emprenden un viaje de descubrimiento para aprender más sobre Colombia y cómo reflejar del mejor modo las culturas y entornos del país en la pantalla grande.

– Con la ayuda del Colombian Cultural Trust, un dedicado equipo de asesores, los realizadores de Encanto emprenden un viaje de descubrimiento para aprender más sobre Colombia y cómo reflejar del mejor modo las culturas y entornos del país en la pantalla grande. Una introducción a Far From the Tree – La guionista y directora Natalie Nourigat presenta el cortometraje de Walt Disney Animation Studios Far From the Tree.

– La guionista y directora Natalie Nourigat presenta el cortometraje de Walt Disney Animation Studios Far From the Tree. Far From the Tree – La crianza es una tarea difícil, en especial cuando la curiosidad impulsa a un joven mapache cuyo padre intenta mantenerlo a salvo. En el cortometraje de Walt Disney Animation Studios Far From the Tree, este jovencito aprende a vivir con el corazón abierto al mundo… a pesar de los peligros que acechan.

Escenas eliminadas

Introducción – Los supervisores de argumento Jason Hand y Nancy Kruse presentan cuatro escenas que no quedaron en la película, pero fueron parte del recorrido hacia la versión final de la historia. ¡Quehaceres! – La abuela envió a la mayor parte de la familia hacia el pueblo en diversas tareas por las que reciben el reconocimiento de los habitantes, mientras que a Mirabel, su padre y su tío les encargan que limpien la casa. Otra manera de entrar – Mirabel intenta comprender una pista que encontró en la visión de su tío. Para lograrlo, deberá atravesar la habitación de Antonio, donde tendrá algunas aventuras. Isabela va al bosque – Cuando Mirabel ve que su hermana se dirige a un aparente peligro en el bosque, corre para salvarla ¡y se encuentra con la sorpresa de su vida! De regreso al mural – Sintiéndose rechazada, Mirabel regresa al pueblo. La Abuela va en su busca y revela una parte de su personalidad que su nieta nunca ha visto.



Selección de canciones – Salta directo a tus momentos musicales favoritos, con letras en la pantalla.

The Family Madrigal

Colombia, Mi Encanto

Waiting on a Miracle

Surface Pressure

We Don’t Talk About Bruno

What Else Can I Do

Dos Oruguitas

All of You

* El material adicional varía según producto y prestador

Elenco de voces

Stephanie Beatriz como Mirabel

María Cecilia Botero como Abuela Alma

John Leguizamo como Bruno

Mauro Castillo como Félix

Jessica Darrow como Luisa

Angie Cepeda como Julieta

Carolina Gaitán como Pepa

Diane Guerrero como Isabela

Wilmer Valderrama como Agustín

Rhenzy Feliz como Camilo

Ravi Cabot-Conyers como Antonio

Adassa como Dolores

Directores

Jared Bush

Byron Howard

Codirectora

Charise Castro Smith

Productores

Yvett Merino, p.g.a.

Clark Spencer, p.g.a.

Guionistas

Charise Castro Smith

Jared Bush

Creadores del argumento

Jared Bush

Byron Howard

Charise Castro Smith

Jason Hand

Nancy Kruse

Lin-Manuel Miranda

Canciones originales

Lin-Manuel Miranda

Compositora de la banda sonora original

Germaine Franco

Especificaciones del producto

Lanzamiento

HD Digital : 24 de diciembre

4K UHD Digital : 26 de enero

Discos físicos : 8 de febrero

Presentación de productos

Digital : 4K UHD, HD, SD

Discos físicos : 4K Ultra HD Combo Pack (4K UHD + Blu-ray + código digital), Blu-ray Combo Pack (Blu-ray + código digital) y DVD

Duración

Aproximadamente 102 minutos

Calificación

PG en EE.UU.

* Cortometraje adicional “Far From the Tree” tiene calificación G

Formato de pantalla

Digital : 2.39

Discos físicos : 1.85:1

Audio en EE.UU.

4K Ultra HD : japonés 7.1 Dolby Digital Plus, español 7.1 Dolby Digital Plus, francés 7.1 Dolby Digital Plus, inglés 7.1.4 Dolby Atmos, inglés AD 2.0 Dolby Digital

Blu-ray : inglés 7.1 DTS-HDMA, español 5.1 Dolby Digital, francés 5.1 Dolby Digital, inglés AD 2.0 Dolby Digital

DVD : inglés 5.1 Dolby, español 5.1 Dolby, francés 5.1 Dolby, inglés AD 2.0 Dolby

Digital : inglés 5.1 y 2.0 Dolby Digital, francés 5.1 y 2.0 Dolby Digital, audio descriptivo en inglés 2.0 Dolby Digital (algunas plataformas)

Subtítulos en EE.UU.

4K Ultra HD : inglés SDH, japonés, español, francés

Blu-ray : inglés SDH, español, francés

DVD : inglés, inglés SDH, español, francés