SACRAMENTO – Tras el anuncio del gobernador Gavin Newsom de expandir CA Notify en todo el estado, el Departamento de Salud de California (CDPH) y el Departamento de Tecnología de California (CDT) lanzaron hoy la herramienta digital diseñada para notificar a los californianos sobre su posible exposición al COVID-19. La tecnología móvil gratuita ya está disponible para todos los californianos y se puede acceder a ella desde dispositivos móviles.

A partir de hoy, los californianos pueden recibir notificaciones informándoles si han estado expuestos a alguien que haya dado positivo por el virus para que puedan tomar medidas inmediatas en relación con la cuarentena y las pruebas. Los californianos con iPhones pueden habilitar CA Notify en sus configuraciones y los usuarios de teléfonos Android pueden descargar la aplicación CA Notify de Google Play Store para comenzar a recibir alertas de exposición en sus teléfonos de inmediato. El uso de la tecnología es completamente voluntario, privado y seguro. CA Notify no recopila la ubicación de un teléfono o de un individuo para detectar la exposición, y no comparte la identidad de un usuario. Los californianos optan por usar la herramienta y pueden optar por no participar en cualquier momento.

“Queremos que todos los californianos agreguen su teléfono a la lucha para frenar la propagación del COVID-19 porque la herramienta funciona mejor cuando más personas se inscriben”, dijo la Dra. Erica Pan, funcionaria interina de salud pública estatal. “Combinado con otras acciones como el distanciamiento físico y el uso de máscaras, CA Notify ayuda a los californianos a mantenerse seguros a sí mismos, a sus seres queridos y a sus comunidades de forma anónima”.

Cuando las personas activan voluntariamente CA Notify, la herramienta utiliza la tecnología Bluetooth para intercambiar códigos aleatorios entre teléfonos sin revelar la identidad o ubicación del usuario. Cuando alguien se hace la prueba de COVID-19, recibirá un mensaje de texto del (855) 976-8462. Este texto recordará a los usuarios de CA Notify que reciban un resultado positivo de la prueba de un proveedor o laboratorio que ingresen su código de verificación en su teléfono usando CA Notify. Cualquier otro usuario de CA Notify que haya estado a menos de dos metros de la persona positiva a COVID-19 durante 15 minutos o más cuando esa persona tenía más probabilidades de ser contagioso recibirá una notificación anónima de una posible exposición.

«La tecnología es 100% voluntaria y segura y proporciona a los californianos información inmediata y enlaces a recursos cuando han estado expuestos a COVID-19», dijo Amy Tong, directora de CDT. “Estamos orgullosos de que Golden State esté poniendo a disposición esta herramienta innovadora en todo el estado para alentar a más californianos a hacer su parte para mantener a los demás seguros”.

El estado lanzó un programa piloto en septiembre para estudiantes, personal y profesores de UC San Diego y UC San Francisco y lo expandió para incluir otros cinco campus de UC a mediados de noviembre. El enfoque de privacidad primero de CA Notify no permite que el estado sepa cuántas personas optaron por el sistema, pero el sistema de UC estima que más de 250.000 personas están utilizando la tecnología como parte del piloto. CA Notify ha ayudado a identificar temprano a las personas expuestas, lo que les permite ponerlas en cuarentena rápidamente y reducir la transmisión del virus. El piloto CA Notify se ha evaluado con éxito y se han lanzado programas similares en otros estados.

“Nuestra experiencia piloto, que comenzó en UC San Diego y se expandió a otros campus de la UC, mostró que esta tecnología fue eficaz para identificar a las personas expuestas a tiempo para la cuarentena y las pruebas, y para ayudar a mantener nuestras comunidades lo más seguras posible”, dijo Christopher Longhurst, MD, director de información de UC San Diego Health. “Esta tecnología de teléfono inteligente gratuita y confiable puede ayudar a todos los californianos. A medida que entramos en una nueva y, con suerte, final oleada de la pandemia, ahora más que nunca es el momento de utilizar todas las herramientas posibles para frenar la propagación del virus «.

CA Notify no es una aplicación de rastreo de contactos, pero aumenta el proceso de rastreo de contactos al emitir notificaciones de exposición a personas que quizás no conozca. El rastreo de contactos identifica los contactos cercanos de alguien que ha dado positivo por COVID-19, y los rastreadores de contactos llegan a esas personas por teléfono, correo electrónico y mensaje de texto. CA Notify no rastrea ni rastrea información sobre las personas con las que está en contacto y no recopila ni intercambia información personal.