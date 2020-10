Laguna Beach, CA — 1 de Octubre de 2020 – Con el éxito de su primer concierto virtual con True Willie el 27 de agosto, el Festival of Arts en Laguna Beach se complace en anunciar su nueva serie mensual de conciertos virtuales en línea, Concerts on the Screen, en asociación con Yamaha. El viernes 23 de octubre a las 5:30 pm, la popular banda Steely Dan tribute band Pretzel Logic, dará inicio a la serie. Los boletos cuestan $ 25 por hogar para el público en general y son gratuitos con la inscripción para los miembros del Festival. Para registrarse y comprar boletos hoy, visite www.foapom.com/event/virtual-concert-pretzel-logic. Se requiere preinscripción.

“Estábamos tan emocionados con lo bien que se recibió el primer concierto virtual que decidimos crear una serie”, dijo Susan Davis, directora de eventos especiales del Festival of Arts de Laguna Beach. «El 23 de octubre, únase a nosotros para revivir una actuación pasada de Pretzel Logic del escenario del Festival of Arts».

Creado por el teclista Steve Chernove en 2002, Pretzel Logic – A Steely Dan Revue se acerca a su tercera década entreteniendo al público. La banda consta de tres vocalistas versátiles, tres trompas y una sección rítmica de cinco integrantes que han grabado y realizado giras con innumerables nombres importantes del entretenimiento. El vasto repertorio de la banda comprende más de 70 canciones del repertorio de canciones de Steely Dan que van desde éxitos conocidos hasta canciones menos conocidas, que complacen tanto al oyente casual como al fanático más devoto de Dan.

La serie virtual “Concerts on the Screen” se presenta en asociación con Yamaha y brinda a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de sus presentaciones de Bellas Artes de verano favoritas desde la comodidad de su hogar.

Programa de la serie mensual “Conciertos en la pantalla” del Festival de las Artes:

• 23 de octubre de 2020: A Steely Dan Tribute – Pretzel Logic

• 13 de noviembre de 2020: Proyecto Joni Mitchell – Kiki Epsen

• 11 de diciembre de 2020: An Al Jarreau Tribute – Darryl Walker

• 29 de enero de 2021: Un tributo a Luther Vandross – Terry Steele

Para mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con el Desfile de Maestros y Bellas Artes, visite www.foapom.com o siga a @FestivalPageant en las redes sociales. Para apoyar el Festival of Arts, visite www.foapom.com/supportnow.