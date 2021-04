¡El festival virtual y gratuito OC Día del Niño comienza el 19 de abril con Ellas, The Lucky Band, Twinkle Time, Moona Luna y más!

SANTA ANA – Arts Orange County y Media Arts Santa Ana (MASA) se complacen en anunciar el décimo OC Día del Niño anual, un festival de artes para familias y niños que se llevará a cabo virtualmente este año del 19 al 25 de abril, con acceso continuo gratis en linea hasta el 31 de julio. Todos los eventos son gratuitos gracias al generoso apoyo de los principales patrocinadores, y se podrá acceder a ellos a partir del 19 de abril en www.ocdiadelnino.org y en Facebook (Arts Orange County, OC Día del Niño) y Twitter @SparkOC. OC Día del Niño es parte de IMAGINOLOGY en OC Fair & Event Center.

El festival ofrece 15 eventos de artes escénicas, con un espectro de artistas y estilos, desde artistas musicales nominados al premio Grammy como ELLAS hasta grupos galardonados de «kindie pop» como THE LUCKY BAND y TWINKLE TIME hasta el aclamado RELÁMPAGO DEL CIELO GRUPO FOLKLÓRICO (ahora celebrando su 45 cumpleaños) a conjuntos de estudiantes que interpretan música y danza folclórica. Además, se presentarán 28 talleres prácticos a cargo de artistas docentes profesionales en artes visuales y artesanías tradicionales y contemporáneas, música, danza e incluso acrobacias. (Vea una lista completa de ofertas al final de este anuncio de medios).

También habrá actividades especiales en línea planificadas para el 30 de abril, cuando se observe el Día del Niño en México y muchos otros países.

OC Día del Niño celebra la festividad latinoamericana que honra el papel del niño en la sociedad. Arts Orange County lo presentó por primera vez como un evento de un día en 2012, en colaboración con El Centro Cultural de México, en Birch Park, en el centro de Santa Ana, donde continuó hasta 2017.

En 2018, Arts Orange County adquirió un nuevo socio, Media Arts Santa Ana (MASA), y trasladó el festival al OC Fair & Event Center, donde se convirtió en un evento destacado en IMAGINOLOGY, atrayendo a 10,000 asistentes. En 2019, OC Día del Niño se amplió a dos días allí.

La pandemia de COVID-19 obligó a la cancelación con poca antelación del festival de 2020, pero Arts Orange County compensó a todos los artistas que habían sido contratados para el evento. En agradecimiento, varios artistas proporcionaron videos de su trabajo que se pudieron compartir públicamente. Cuando OC Fair & Event Center determinó que su IMAGINOLOGÍA 2021 no podría realizarse en vivo, sino que se ofrecería virtualmente, nuevamente invitaron a OC Día del Niño a ser parte de ella.

«Estamos muy entusiasmados con el evento virtual de este año», dice el curador del festival y director ejecutivo de Media Arts Santa Ana, Victor Payan. “Los artistas han brindado presentaciones y talleres realmente divertidos y creativos. Esperamos que tenerlos accesibles hasta el 31 de julio nos ayude a llegar a las familias en todo el condado y ofrecer excelentes actividades hasta bien entrado el verano ”.

El apoyo para el OC Día del Niño de 2021 proviene del National Endowment for the Arts, California Arts Council y Pacific Life Foundation. Los patrocinadores de los medios son PBS SoCal y The Orange County Register.

Arts Orange County es una organización independiente sin fines de lucro de 25 años cuya misión es fomentar el reconocimiento, la participación y el apoyo a las artes y la educación artística en el condado de Orange, California. Está designada por la Junta de Supervisores como la agencia artística local oficial del Condado de Orange. Arts Orange County ofrece programas y servicios tradicionales del consejo de artes, como la celebración anual de la imaginación, un festival de artes para niños de un mes de duración en todo el condado, los premios de artes del condado de Orange, la conferencia Creative Edge y desarrollo profesional para líderes artísticos. También se desempeña como consultor para el gobierno local, las organizaciones artísticas y la educación en las áreas de planificación estratégica y arte público. www.ArtsOC.org

Media Arts Santa Ana (MASA) es una organización comunitaria de artes digitales cuya misión es inspirar y empoderar a la próxima generación de visionarios digitales a través de clases gratuitas de medios para jóvenes, talleres, proyecciones, desarrollo de la fuerza laboral, agilidad cultural, acceso a la tecnología, oportunidades para establecer contactos, iniciativas especiales y la creación de caminos hacia los trabajos del siglo XXI. Los programas principales de MASA incluyen el 12° festival de cine multicultural OC Film Fiesta, el OC Cinema Camp, la Clase de Murales y Medios para Jóvenes, Taco Truck Cinema y la Millennial Producers Academy (MILPA). MASA es un proyecto de Community Partners, una organización sin fines de lucro 501 (c)(3). www.masamedia.org

ACTUACIONES

The Lucky Band, Twinkle Time, Ellas, Moona Luna, Relampago del Cielo Grupo Folkorico, Ballet Folklórico Fraternidad de Bolivia, Emily Barrios, Moises Vazquez, EVT Kids, Ballet Folklórico Las Estrellas de Heninger Elementary School, Ballet Folklórico Los Santos de Santa Ana High School, Instituto Flamenco Claudia de la Cruz, Mariachi Juvenil Herencia Michoacana, Mariachi Los Santos de Santa Ana High School, Teatro Santos de Santa Ana high School

TALLERES DE ARTES JUVENILES

Taller de letras en 3D, Anime a tu manera, Artes y ciencias: STEAM Adelante, Bailando Se Alegre Ballet Folklórico, ¡Sé un Bailarín de Flamenco en un Día!, Pintar la Mejor Parte de Mí, Fabricación de Máscaras de Cartón, Taller de Pájaros de Arcilla, Dibuja lo Que Tienes Adentro, Libros Curandero, Dibujando Dioses y Números Mayas, Fabricación de Instrumentos Musicales Familiares, Circo Fern Street, Muñecas Guatemaltecas, Proyecto Internacional de Abalorios, Diseños Radiales Culturales de Talavera Mexicana, Piñata en Miniatura, Animales de Arcilla Oaxaqueña, Nuestro Hermoso Planeta, ¡Pintar y Colorear con Lauren!, Collage de Empoderamiento Personal, Videos Divertidos de Mascotas, ¡Poesía con Pepe!, Grabado, Títeres: Apreciar y Crear Magia, Pintura Simétrica de Mariposas, Tulipanes de Papel Pintada con Timoi

ARTISTAS

Janet Adams, Yenny Bernal, Lauren Biagiotti, Andrew Cervantes, Maria Elena Cruz, Manuel Cortez, Claudia de la Cruz, Kimberly Duran, Sharon Frances / Well Beings Studio, Ana Garcia / Ryman Arts, Pablo Jimenez Garcia, Joese Gloria Hernandez, Child Creativity Lab, Maria Lopez / Bowers Kidseum, Kacie Lyn Martinez, Diane Navarro, Carlos Nieto III, Pocha Peña, Erica Saben / Circo Fern Street, Pepe Santamaria, Timoi, Moises Vazquez.

ALINEACIÓN DEL FESTIVAL VIRTUAL OC DÍA DEL NIÑO 2021

Parte de la IMAGINOLOGÍA del OC Fair & Event Center

ACTUACIONES

The Lucky Band Lucky Diaz y Lishy Lou, el rey y la reina del kindie pop, regresan con una divertida actuación en vivo con canciones nuevos y favoritos, además de una selección de su marca única de videos animados.

Ellas Este supergrupo de mujeres nominadas al Grammy (anteriormente conocido como Trio Ellas) está listo para deslumbrar al público con su mezcla única de mariachi y música moderna.

Twinkle Time El galardonado fenómeno de la música kindie bilingüe peruano-estadounidense, Twinkle Time, trae su música y baile pegadizos de pop / rock / hip hop al OC Día del Niño.

Moona Luna Moona Luna, con sede en Brooklyn, NY, regresa al festival Día del Niño con una actuación virtual especial con sus ritmos de cumbia bilingües característicos.

Relámpago del Cielo Grupo Folklórico Celebrando 45 años, esta compañía y escuela de danza profesional, cuyo nombre significa “Rayo del cielo” en español, lleva el trueno de la danza folclórica mexicana al público con pasos intrincados, sonrisas radiantes y colores brillantes.

Ballet Folklórico Fraternidad de Bolivia Este talentoso grupo de baile presenta la hermosa y exótica cultura de la danza folclórica andina a través de coloridos trajes y la vibrante música de Bolivia.

Ballet Folklórico Las Estrellas de la Escuela Primaria Heninger Este grupo juvenil presentará bailes folclóricos mexicanos demostrando orgullo por su herencia, comunidad y cultura.

Ballet Folklórico Los Santos de Santa Ana High School Los estudiantes presentarán Popurrí de Niños, un popurrí de canciones y bailes populares de México.

El Instituto Flamenco Claudia de la Cruz ofrece una fusión flamenca y latina ardiente utilizando trajes y accesorios coloridos para alegrar al público.

Emily Barrios, la cantante favorita del festival Emily Barrios, regresa con una popular selección de música regional mexicana.

EVT Kids EVT Kids de Nueva York es una banda familiar bilingüe con Mama Osa Ivette y Ositas Elise y Elena.

Mariachi Juvenil Herencia Michoacana estudiantes de este grupo de Costa Mesa muestran la belleza de la música de mariachi.

Los estudiantes de Mariachi Los Santos de Santa Ana High School realizarán una presentación virtual de éxitos tradicionales mexicanos.

Moisés Vázquez El cantante de Calle Cuatro Cumbia Moisés Vázquez interpretará canciones populares en español e inglés.

Teatro Santos de Santa Ana High School Los estudiantes están escribiendo y presentando monólogos y escenas originales que retratan a sus antepasados e historias familiares.

TALLERES DE ARTES JUVENILES

Taller de letras en 3D Aprenda a dibujar el alfabeto con letras de burbujas coloridas en 3D. Artista: Kimberly Duran

Anime a su manera Aprenda a dibujar un personaje de anime desde cero usando formas simples e instrucciones fáciles de entender. Artista: Carlos Nieto III

Artes y ciencias: STEAM Adelante Combine las artes y la ciencia para hacer algunas creaciones geniales utilizando materiales que se pueden encontrar en el hogar. Artista: Tracey Hill

Bailando se alegre ballet folklórico Explore la música folclórica mexicana, específicamente el folklore de Baja California Norte, con una divertida lección de baile. Artista: Pablo Jimenez Garcia

¡Conviértete en bailarina de flamenco en un día! Esta divertida lección enseñará a los participantes a aprender de manera fácil y rápida la coreografía, la técnica, el ritmo musical y la cultura flamenca. Artista: Claudia de la Cruz

Pintando la mejor parte de mí Los niños escucharán ejemplos del libro «La mejor parte de mí» y luego pintarán un autorretrato enfatizando lo mejor de sí mismos. Artista: Sharon Frances, Well Beings Studio

Fabricación de máscaras de carton Los niños aprenderán a usar las cajas de cartón que puede tener en casa para crear hermosas máscaras de cartón. Artista: Andrew Cervantes

Taller de pájaros de arcilla Aprenda a crear una escultura divertida de un pájaro de arcilla. Artista: Manuel Cortez

Dibuja lo que tienes adentro A través de actividades de dibujo, este taller ayudará a los niños a escuchar su voz interna y usar su entorno para crear un lenguaje visual exclusivamente suyo. Artista: Kacie Lyn Martinez

Libros de Curandero ¡Aprenda a crear su propio libro de sanación tradicional mexicana al estilo de acordeón! Artista: Carlos Nieto III

Dibujar dioses y números mayas Los niños crearán una pintura de kukulkán y números mayas del cero al diez utilizando una técnica de resistencia a la cera de acuarela. Artista: Yenny Bernal

Dibujar con Ryman Arts Únase a Ryman Arts de Los Angeles para realizar actividades de dibujo que hacen que el dibujo sea divertido y una forma creativa de practicar sus habilidades de dibujo. Artista: Ana García

Fabricación familiar de instrumentos musicales Aprenda a fabricar divertidos instrumentos musicales, como un tambor, un agitador y un instrumento de cuerda, utilizando artículos domésticos comunes. Artista: Moises Vazquez

Fern Street Circus El popular Circo Fern Street de San Diego te muestra formas creativas de equilibrar una botella de agua en tu cabeza como un artista de circo. Artista: Erica Saben

Muñecas guatemaltecos Cuéntele sus preocupaciones a su propio “Worry Doll” guatemalteco mientras aprende cuentos populares de Guatemala. Artista: Maria Lopez, Bowers Kidseum

Proyecto internacional de abalorios Aprenda a crear diseños inspirados en historias de su historia y cultura familiar utilizando abalorios de madera multicolores, limpiapipas, cinta adhesiva de colores y arpillera. Artista: Janet Adams

Diseños radiales culturales de Talavera mexicana Cree un diseño único inspirado en la Talavera mexicana utilizando papel de calco y lápices de colores. Artista: Maria Elena Cruz

Piñata en miniatura Los participantes aprenderán a tomar formas simples y transformarlas en piñatas tridimensionales tradicionales hechas de cartón y papel maché. Artista: Diane Navarro

Animal de arcilla oaxaqueña Haga un “animalito” de arcilla para modelar basado en el arte folclórico tradicional oaxaqueño. Artista: Maria Lopez, Bowers Kidseum

Nuestro hermoso planeta Utilice varias técnicas de acuarela para crear una pintura del planeta tierra centrada en las Américas. Artista: Yenny Bernal

¡Pintar y colorear con Lauren! Pinta un collage de flores de colores y completa una página especial del libro para colorear del Día del Niño. Artista: Lauren Biagiotti

Collage de empoderamiento personal Los adolescentes seleccionarán palabras, frases, letras de canciones, versos de poemas y hashtags de movimientos de justicia social que los fortalezcan, y luego los combinarán en una imagen usando elementos encontrados en el hogar. Artista: Sharon Frances, Well Beings Studio

Videos divertidos de mascotas ¡Aprenda a hacer videos divertidos, crear personajes y contar historias divertidas con sus mascotas! Artista: Pocha Peña

¡Poesía con Pepe! Diviértete escribiendo poemas sobre árboles frutales de América, como mangos y guayabas. Artista: Pepe Santamaria

Grabado Utilice hojas de espuma de poliestireno y lápices para tallar una imagen en la espuma de poliestireno, y los marcadores de colores al agua convierten la imagen en una hermosa impresión en color. Artista: Janet Adams

Títeres: apreciar y crear magia Diseñe su propio títere con una bolsa de papel marrón. Aprenda a darle personalidad al títere y a desarrollar una voz para su creación. Artista: Joese Gloria Hernandez

Pintura de Mariposa Simétrica Crea una hermosa mariposa usando pintura acrílica y tu imaginación. Artista: Manuel Cortez

Flor de papel pintada con Timoi Crea tulipanas coloridas con una plantilla especial adornada con diseños imaginativos del artista Timoi. Artista: Timoi

Horario sujeto a cambios.

www.ocdiadelnino.org