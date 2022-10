Ampliación del acceso al cuidado óptimo del cáncer para beneficiarios de Medi-Cal como se describe en la ley de equidad para la atención para el cáncer en California, llamada California Cancer Care Equity Act, programada para entrar en vigor el 1° de enero de 2023.

3 de octubre de 2022 – SACRAMENTO, Calif. — La Coalición Cancer Care Is Different (CCID, por sus siglas en inglés) (El Cuidado del Cáncer es Diferente) felicitó hoy al gobernador Gavin Newsom por haber firmado el proyecto de ley California Cancer Care Equity Act (SB 987) (en inglés), que expandirá el acceso al cuidado especializado del cáncer a pacientes de Medi-Cal que reciben un diagnóstico complejo de cáncer. El proyecto de ley fue presentado por el senador Anthony Portantino (SD-25) en abril, y ambas cámaras de la Legislatura de California lo aprobaron por unanimidad. El SB 987 representa un primer paso crucial para cumplir la promesa de la resolución de La Declaración de Derechos de los Pacientes con Cáncer (California Cancer Patients Bill of Rights) adoptada por la legislatura de California en 2021.

La ley de equidad para la atención pare el cáncer, California Cancer Care Equity Act (CCCEA, por sus siglas en inglés), entrará en vigor el 1° de enero de 2023, permitiendo que las poblaciones más vulnerables de California puedan buscar servicios óptimos para la atención del cáncer más fácilmente, como pruebas genómicas, atención basada en medicina de precisión, experiencia en subespecialidades y ensayos clínicos.

“Esta legislación hará que la atención óptima del cáncer esté disponible para más pacientes y familias en California,” dijo Robert Stone, director ejecutivo de City of Hope y director ejecutivo del Consejo Distinguido de Helen y Morgan Chu. “El gobernador Newsom está mostrando a la nación cómo podemos crear un ecosistema del cáncer más equitativo y que funcione mejor para los pacientes, y que extienda el acceso a tratamientos de vanguardia que salvan vidas para aquellas comunidades históricamente marginadas. A nombre de los pacientes de cáncer y sus familias, agradecemos al senador Portantino su liderazgo en esta legislación y ansiamos explorar soluciones adicionales que eliminen barreras innecesarias que impiden a los pacientes de cáncer y sus familias de lograr mejores resultados de salud.”

La ley CCCEA ayudará a eliminar barreras que impiden el acceso a atención de vanguardia a beneficiarios de Medi-Cal — quienes representan aproximadamente una tercera parte de la población de California (en inglés). En estos momentos, pacientes de Medi-Cal presentan tasas de sobrevivencia a cinco años menos favorables para varios tipos de cáncer, comparados con pacientes con seguro de salud privado. En especial, las poblaciones afroamericanas e hispanas tienen las tasas más altas de inscripción en Medi-Cal en California, con 44.3% y 44.9%, respectivamente.

«Estoy muy satisfecho de que California haga realidad el acceso a los tratamientos de vanguardia contra el cáncer para los pacientes de Medi-Cal», dijo el autor del proyecto de ley, el senador Anthony Portantino (SD-25). «Aunque hay más cosas que tenemos que arreglar en nuestro actual sistema de suministro para que las últimas innovaciones lleguen a los pacientes de manera equitativa o rápida, esta es una gran victoria para los pacientes que sentará las bases para otras reformas en el futuro. Ya que California alberga los hospitales de investigación más destacados y eficaces del mundo, debemos asegurarnos de que sus esfuerzos lleguen al mayor número de personas posible.»

En 2022, aproximadamente 189,000 californianos recibirán un diagnóstico de cáncer de su médico. En una época en la que nuevos tratamientos como las terapias con células CAR T están mejorando los resultados de salud y demostrando su rentabilidad (en inglés), una ley como la CCCEA tiene el potencial de reducir las ineficiencias del sistema y a la larga impulsar una atención de salud más valiosa, al mismo tiempo que ayuda a salvar las vidas de californianos y aumenta el acceso al tipo de atención oncológica que cualquier californiano exigiría para un ser querido que lucha contra el cáncer.

A la Coalición Cancer Care is Different la impulsa el convencimiento de que la oportunidad definitiva de curación contra el cáncer de un paciente es la primera oportunidad para su curación: Los resultados del cuidado del cáncer dependen de la exactitud y rapidez del diagnóstico inicial, la elección de terapia y el acceso a ensayos clínicos apropiados. La ley SB 987 es un paso enorme que nos promete que más californianos tendrán acceso al cuidado que les ofrece la mejor probabilidad de vencer el cáncer, sin importar su tipo de seguro o su zona postal.

“Los pacientes merecen tener acceso al cuidado especializado apropiado para su cáncer individual, incluyendo su inscripción a ensayos clínicos y terapias innovadoras sin barreras innecesarias o injustas,” dijo Autumn J. Ogden-Smith, directora Legislativa de California de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

“Con la aprobación de la ley California Cancer Care Equity Act, más pacientes de Medi-Cal que sufren de cáncer tendrán acceso a la gama completa de opciones disponibles para su cáncer.” “A nombre de los casi 32,000 pacientes californianos que se prevé sean diagnosticados con cáncer de seno solamente este año, estamos felices por la decisión del gobernador Newsom de firmar la ley California Cancer Care Equity Act, y así ayudar a dar tratamiento y atención de salud de alta calidad a más californianos diagnosticados con cáncer,” dijo Molly Guthrie, vicepresidenta de Políticas Públicas y Defensa de Susan G. Komen. “Estamos profundamente agradecidos con la legislatura estatal por su abrumador apoyo a este proyecto de ley y esperamos propugnar por reformas adicionales que ayuden a garantizar el acceso equitativo a la atención de salud de los pacientes desatendidos en California.”

“Todos los pacientes merecen tener acceso al tratamiento que se ajuste mejor a sus necesidades, pero, históricamente, en California no lo han conseguido,” dijo Thea Zajac, directora de Defensa en California para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Esta reforma histórica permitirá que el sistema de cuidado de la salud en California funcione mejor para los pacientes de cáncer y sus familias. Nuestra organización está orgullosa de apoyar la ley SB 987 como un paso crucial para asegurar que todos los californianos con cáncer puedan acceder al tratamiento salvador que sea el adecuado para ellos.”

Acerca de Cancer Care is Different

Cancer Care Is Different es una campaña basada en una coalición que se enfoca en crear conciencia de la necesidad de mejorar la atención para el cáncer en California. Los socios de este esfuerzo incluyen: City of Hope, Cedars-Sinai, American Cancer Society Cancer Action Network, Susan G. Komen, The Leukemia & Lymphoma Society, National Marrow Donor Program/Be The Match, California Chronic Care Coalition, North Bay Cancer Alliance, Lazarex Cancer Foundation, Triage Cancer, The Latino Cancer Institute, California Black Health Network y Stanford Health Care.

La declaración de la Coalición CCID, anunciando su apoyo al proyecto de ley, puede leerse aquí. Para más información sobre la Coalición CCID, visite CancerCareDiff.org.

Acerca de City of Hope

La misión de City of Hope es brindar los métodos de curación del mañana a las personas que los necesitan hoy. Fundada en 1913, City of Hope ha crecido hasta convertirse en una de las organizaciones más grandes para la investigación y el tratamiento del cáncer en los Estados Unidos y en uno de los principales centros de investigación de la diabetes y de otras enfermedades graves. Como entidad independiente designada por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) como centro oncológico integral, City of Hope ofrece un modelo de integración único a los pacientes, mismo que abarca el cuidado del cáncer, la investigación y el desarrollo, la academia y la capacitación, y las iniciativas de innovación. La investigación y la tecnología desarrolladas en City of Hope han sido la base para numerosos medicamentos innovadores contra el cáncer (en inglés), así como la insulina humana sintética y los anticuerpos monoclonales. Como una de las instituciones líderes en el trasplante de médula ósea (en inglés) y la inmunoterapia, incluyendo la terapia celular CAR T (en inglés), los protocolos de tratamiento personalizado de City of Hope ayudan a avanzar la atención médica para el cáncer en todo el mundo.

Con la meta de expandir el acceso a los descubrimientos más recientes y a los cuidados de vanguardia a más pacientes, familias y comunidades, el creciente sistema nacional de City of Hope incluye su sede en Los Ángeles, una red de ubicaciones para el cuidado clínico a lo largo y a lo ancho del Sur de California, un nuevo centro para la atención médica del cáncer en el Condado de Orange, California, programado para su inauguración en 2022, y Cancer Treatment Centers of America. La familia de organizaciones afiliadas a City of Hope incluyen al instituto Translational Genomics Research Institute y AccessHopeTM.