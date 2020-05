El Gobernador les pide a los californianos que contesten la llamada para ayudar a mantener saludables a nuestras familias y comunidades y así seguir en el camino hacia la reapertura

SACRAMENTO – Como parte de los esfuerzos de detener la propagación del COVID-19, el Gobernador Gavin Newsom lanzó hoy California Connected, el programa estatal de rastreo de contactos comprensivo junto a la campaña de concientización. Como parte de California Connected, trabajadores de salud pública de comunidades a través del estado se conectarán con individuos que dan un resultado positivo a la prueba de COVID-19 y trabajarán con ellos, y con las personas que ellos han estado en contacto cercano, para asegurar que tengan acceso a pruebas confidenciales, cuidado médico y otros servicios para ayudar a prevenir la propagación del virus.

La Administración lidera el programa estatal en colaboración con el Departamento de Salud Pública de California, departamentos de salud pública locales y la Universidad de California, San Francisco (UCSF) y Los Angeles (UCLA), que han lanzado una academia de entrenamiento virtual para desarrollar una fuerza laboral especializada y con capacitación cultural.

“Todos estamos ansiosos por regresar al trabajo y a la recreación, y por eso estamos pidiéndole a los californianos que contesten la llamada cuando vean que su departamento de salud pública local los contacte por teléfono, correo electrónico o texto,” dijo el Gobernador Newsom. “Esa simple acción de contestar la llamada puede salvar vidas y ayudar a mantener a nuestras familias y comunidades sanas.”

Para prevenir la propagación del virus, trabajadores de salud pública conectarán a californianos con pruebas confidenciales. Es posible que también recomienden cuidado médico y que los individuos que pueden ser contagiosos se separen de otras personas en su hogar para proteger aquellos en su entorno.

La información proveída a los departamentos de salud pública es confidencial bajo la ley de California. Las autoridades de salud pública no compartirán esta información con otras entidades. Esta información solamente se utilizará con fines de salud pública. Los rastreadores de contactos no pedirán información financiera, números de seguro social o estatus migratorio.

“Un paso clave para prevenir la propagación del COVID-19 es rápidamente identificar y limitar casos nuevos, a través de la diversidad de nuestras poblaciones—y eso es precisamente lo que hace este programa estatal,” dijo la Dra. Sonia Angell, Directora del Departamento de Salud Pública de California y Oficial de Salud Estatal. “Estamos trabajando junto a las mentes más brillantes en salud pública, el sector académico y la industria privada para diseñar un programa que pueda disminuir el riesgo de COVID-19 en todas nuestras comunidades y así continuar en el camino hacia la reapertura.”

La campaña de concientización California Connected se lanza esta semana con el apoyo de varios colaboradores privados que han comprometido un total de $5.1 millones en fondos y recursos en especie para ayudar a educar a todos los californianos, y a las comunidades desatendidas en particular. Estos colaboradores incluyen Jeff Skoll y sus organizaciones (The Skoll Foundation, Participant, y Ending Pandemics), The California Health Care Foundation, The California Endowment, Twitter y Facebook se añaden a colaboradores de medios de comunicación que han apoyado al esfuerzo de concientización más amplio.

A partir de esta semana, los californianos a través del estado escucharán anuncios de radio, verán rótulos, mensajes en medios sociales y videos en varios idiomas animándolos a contestar la llamada para disminuir la propagación del COVID-19. Trabajadores de salud pública a través del estado—aparecerán en el identificador de llamadas como “CA COVID Team”—llamarán, mandarán textos y correos electrónicos a individuos con resultados positivos de COVID-19 y a la gente que, sin saber, pudieron exponer al virus.

El estado planea lanzar 10,000 rastreadores de contacto a través del estado como parte del plan de reabrir California. Más de 500 individuos se han entrenado bajo el nuevo programa de rastreo de contactos, y más de 300 se están entrenando esta semana.

Para simplificar y coordinar estos esfuerzos, Accenture, una compañía global de servicios profesionales, está lanzando una plataforma para manejar datos desarrollada por Salesforce y capacidad para contactar (llamadas telefónicas, textos y correos electrónicos) en colaboración con los servicios web de Amazon, Amazon Connect. Estas organizaciones han implementado un esfuerzo de rastreo de contactos a gran escala en Massachusetts con éxito.

Para más información visite CaliforniaConnected.ca.gov/es.

Un anuncio de la Directora del Departamento de Salud Pública de California Dra. Sonia Angell se puede encontrar aquí. Vea el anuncio de California Connected en inglés aquí y en español aquí. Un infograma y otro contenido se puede encontrar aquí.