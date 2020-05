La serie se estrenará globalmente el viernes 5 de junio de 2020 exclusivamente en Prime Video

La esperada serie Amazon Original El presidente llevará la historia del escándalo de corrupción de 2015, el “FIFA Gate”, a espectadores de más de 200 países y territorios en todo el mundo, exclusivamente por Prime Video. Ambientada en diversas ciudades de América Latina, EE.UU. y Europa, la serie explora el escándalo del ámbito deportivo que sacudió al mundo mediante la historia de Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de fútbol chileno que se hizo conocido al convertirse en un actor crucial en una conspiración de sobornos por $150 millones de dólares encabezada por el infame presidente de la asociación de fútbol de Argentina, Julio Grondona.

La comedia dramática estilizada de ocho episodios de una hora de duración cuenta con un reparto estelar que incluye a Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: el patrón del mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardián), entre otros. La serie fue escrita y dirigida por el director y guionista ganador del Premio de la Academia Armando Bo (Birdman), que también es productor ejecutivo de la serie, junto a los directores Natalia Beristain (Luis Miguel: la serie) y Gabriel Díaz (Bala loca). Además de Bo, El presidente es coproducida por Gaumont junto a los socios de producción Fábula, la compañía productora ganadora del Oscar y dirigida por Pablo y Juan de Dios Larraín, y Kapow, la compañía de producción con sede en Argentina.