Los cinco ilusionistas de clase mundial que componen esta alucinante producción teatral están de vuelta en la gira en 2019, después de llenos totales en todo el mundo, críticas muy positivas y presentaciones en el West End de Londres. Asiste a este increíble show para toda la familia en el Segerstrom Center for the Arts el 23 de noviembre, en el Segerstrom Hall. El público será testigo de algunos de los mejores actos de magia del planeta en Orange County, con un espectáculo que nunca deja de sorprender.

Los boletos individuales comienzan en $39 y se pueden comprar en línea en www.SCFTA.org, en la taquilla de 600 Town Center Drive en Costa Mesa o llamando al (714) 556-2787. Para consultas sobre descuentos de boletos grupales de 10 o más asistentes, llame a la oficina de Servicios para grupos al (714) 755-0236.

Acerca de Champions of Magic

Con más de 30 millones de visitas a través de internet, este elenco premiado internacionalmente presenta actos de lectura mental increíble, una magia de primer plano sorprendente y audaces ilusiones a gran escala. Han sido invitados a programas como el The CW’s Penn & Teller: Fool Us, NBC’s Caught on Camera con Nick Cannon, The Today Show and Access Hollywood Live. El equipo de Champions of Magic realiza ilusiones increíbles con superautos, escapes imposibles de la cámara de agua de Houdini, un acto alucinante que hay que ver para creer, levitación sobre el escenario y un final más allá de toda explicación. El espectáculo presenta actos espectaculares de magia que no podrás ver en algún otro lugar. Champions of Magic ha sido visto por decenas de miles en todo el mundo, ahora es tu oportunidad de ver por qué los fanáticos vuelven a ver uno de los espectáculos de ilusión de gira más grandes del mundo una y otra vez.