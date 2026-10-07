El trailer de Madden adelanta el legado de John Madden dentro y fuera del campo

El trailer de Madden presenta a Nicolas Cage como John Madden y adelanta una película que buscará recorrer las distintas etapas de una de las figuras más importantes en la historia del futbol americano.

El avance muestra principalmente a John Madden durante su etapa como entrenador de los Oakland Raiders, aunque también deja ver momentos relacionados con su posterior carrera como comentarista y con el videojuego que llevó su apellido a millones de jugadores.

Una parte importante del trailer de Madden está dedicada a John Madden dirigiendo a los Raiders. Las imágenes muestran su manera de trabajar y anticipan que la película pondrá atención en su inteligencia para leer el juego y en la forma en que construyó su equipo.

Entre las escenas también aparecen varios enfrentamientos contra los Pittsburgh Steelers. El avance no permite saber qué tanto abordará la película esta rivalidad, pero su presencia tiene sentido por la importancia que tuvo Pittsburgh durante la etapa de Madden como entrenador.

Madden dirigió a los Raiders entre 1969 y 1978 y se enfrentó 11 veces a los Steelers de Chuck Noll, con un récord de seis victorias y cinco derrotas. Entre 1972 y 1976 se enfrentaron cinco veces, incluidas tres Finales de la AFC consecutivas.

El trailer de Madden también permite apreciar que la película no parece interesada únicamente en mostrar sus resultados como entrenador. Madden se caracterizó por una filosofía que buscaba aprovechar las personalidades de sus jugadores en lugar de intentar que todos encajaran en el mismo molde.

Su trabajo al frente de los Raiders también estuvo marcado por un enfoque equilibrado entre ataque y defensa. Aunque tenía una formación defensiva, desarrolló un ataque aéreo agresivo y convirtió a los Raiders en un equipo que podía combinar la fortaleza física de su defensa con una ofensiva mucho más dinámica.

Por eso, el trailer de Madden funciona como una introducción a la manera en que el entrenador entendía el futbol americano: no solamente como un deporte basado en la fuerza, sino como un juego de estrategia en el que conocer a los jugadores y leer lo que ocurría en el campo podía marcar la diferencia.

Madden tendrá un estreno limitado en cines seleccionados de Estados Unidos a partir del 11 de noviembre de 2026, pero la cinta llegará a Prime Video el 18 de noviembre.