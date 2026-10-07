Emmanuel Lubezki pone su sello al nuevo video de Taylor Swift

por | Oct 7, 2026 | Portada |

El mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki está a cargo de la fotografía de “Patient Zero”, nuevo videoclip dirigido por Taylor Swift

El nombre de Emmanuel “El Chivo” Lubezki vuelve a aparecer ligado a una importante producción internacional. El cinefotógrafo mexicano, reconocido por haber ganado tres premios Óscar consecutivos a la Mejor Fotografía, está a cargo de la dirección de fotografía del nuevo videoclip de Taylor Swift, “Patient Zero”.

La colaboración reúne al reconocido cinefotógrafo con Swift, quien además de protagonizar el proyecto se encuentra detrás de la dirección del video. La producción cuenta también con las actuaciones de Dakota Johnson y Colin Farrell.

Taylor Swift presentó el pasado 24 de Septiembre un primer teaser de 13 segundos de “Patient Zero”, en el que se pueden observar imágenes de tono sombrío y una marcada atmósfera cinematográfica.

El breve adelanto muestra diferentes escenarios y elementos visuales, entre ellos escenas en un baño, agua, un cementerio y rosas negras, imágenes que anticipan el tono del videoclip.

El sencillo está programado para estrenarse este viernes 25 de septiembre como parte de la edición ampliada The Life of a Showgirl: The Encore.

El videoclip completo tendrá su premiere mundial el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards, por lo que será entonces cuando el público pueda conocer la propuesta visual completa de Swift y Lubezki.

La participación de Lubezki destaca por tratarse de uno de los directores de fotografía más reconocidos de la cinematografía internacional.

Su trabajo se caracteriza por el uso de iluminación natural, planos secuencia y movimientos de cámara fluidos, elementos que han definido buena parte de su trayectoria.

El cinefotógrafo mexicano es conocido por construir imágenes con una estética naturalista y envolvente, al mismo tiempo que ha llevado diferentes recursos técnicos a nuevos niveles dentro de sus proyectos.

“Patient Zero” representa ahora su incorporación al universo audiovisual de Taylor Swift, quien ha incrementado su participación directa en la realización de sus propios proyectos visuales.