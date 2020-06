Se verá a Pegaso volando próximamente en la pantalla grande gracias a directores de películas del universo cinematográfico Marvel.

Después de diversos rumores siendo esparcidos por años, el estudio de Walt Disney ha confirmado nombres de escritores y productores para la película de Hércules. Los que llevarán al musculoso protagonista, Pegaso, Megara y Hades a cines son Dave Callaham, quien realizó el guión para una de las películas futuras de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Joe y Antohny Russo, los hermanos Russo, encargados de películas de Avengers.

Los Russo producirán el traslado de la película animada a live-action. Con el desarrollo de Hércules iniciado, rumores de quiénes protagonizarán la película no han faltado. Ariana Grande, Idris Elba (Thor) y Ryan Gosling (Lalaland) son algunos de los que se han mencionado para formar parte del proyecto.

Recientemente, Grande interpretó No Diré Que Es Amor, una de las canciones más queridas de Hércules para un evento televisivo de canto realizo por Disney. Mientras no hay más detalles confirmados, se espera que la música de la película animada original se mantenga. Hércules aún no cuenta con director.