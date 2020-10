Se pide a usuarios de SCE conservar energía el jueves de 3-10 p.m.

Tras otra ola de calor que cobija el área y que se espera que dure hasta el viernes, el estado insta a la conservación de energía desde hoy por la tarde.

La Corporación de Operador de Sistema Independiente de California (CAISO) ha emitido una Alerta Flex para el jueves en la que pide a los californianos conservar electricidad de 3-10 p.m., periodo cuando se espera que la demanda de energía sea la más alta.

El Servicio Meteorológico Nacional predice temperaturas 15 grados más alto de lo normal y algunas áreas pueden experimentar récords de calor. Se han emitido Alertas Rojas en las montañas de Los Ángeles y Ventura y el Valle de Santa Clarita.

Southern California Edison y otras empresas de servicios públicos en sociedad con el estado animan a los usuarios residenciales y comerciales a conservar energía, especialmente durante los periodos de alto uso de 3-10 p.m.

Además de ajustar sus termostatos a 78 grados, se anima a los usuarios a usar persianas y desconectar aparatos que no se usen. Los usuarios de SCE también pueden acceder a reembolsos, programas y otras herramientas para ahorrar energía en: consejos para ahorrar energía. Mientras más usuarios participen en estas acciones, más lejos llegará la conservación.

Hay información disponible sobre la Alerta Flex emitida por CAISO en: flexalert.org/spanish. Los usuarios de SCE pueden reportar o llamar sobre apagones al 800-611-1911 y obtener la información más reciente con la aplicación de apagones en sce.com/outages. También puede obtener información y actualizaciones en: sce.com/staysafe, twitter.com/sce y Facebook.com/sce.

SCE les recuerda a los usuarios que si ven un cable eléctrico caído, mantenerse alejados y llamar a SCE al 800-611-1911 o al 911.

Para prepararse para una Alerta Flex, los usuarios pueden tomar estos pasos antes de las 3 p.m.:

• «Pre enfriar» los hogares o reducir los termostatos de aire acondicionado.

• Cargar vehículos eléctricos.

• Cargar aparatos y computadoras portátiles.

• Usar lavaplatos, lavadoras y otros electrodomésticos grandes.

• Programar las bombas de piscinas para funcionar temprano por la mañana o tarde en la noche.

A continuación otras maneras en las que los usuarios pueden conservar energía:

• Ajustar su termostato a 78 grados cuando esté en casa y a 85 grados u «off» cuando salga.

• Cocinar con una parrilla fuera, o use el microondas para mantener más fría la casa.

• Darle un descanso al aire acondicionado cuando pueda y enfriar su hogar con ventanas abiertas y ventiladores.

• Apagar las luces al salir de un cuarto.

• Cerrar las persianas para librarse del calor de la tarde.

• Limitar la apertura y reapertura de refrigeradores, que usan mucha electricidad en varios hogares.

• Enchufar los electrodomésticos electrónicos en extensiones de enchufes múltiples y apagar las extensiones cuando al no usar el equipo.

• Desconectar aparatos electrónicos y cargadores cuando no los use. Darle un descanso a su secadora de ropa y colgar la ropa para secarla.

• Cuando sea posible, las empresas deben cambiar el trabajo intenso en electricidad a la mañana o a altas horas de la noche.