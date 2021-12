Este domingo: Sebastián Yatra interpreta «Dos Oruguitas» del popurrí «Encanto» y «We Wish You a Merry Christmas» de Walt Disney Animation Studios

¡Es la época más maravillosa del año, ya que ABC y los parques de Disney traen la magia de las fiestas a nuestros hogares con ofertas especiales de vacaciones organizadas desde Walt Disney World Resort en Florida y Disneyland Resort en California! Derek Hough, Julianne Hough y Ariana DeBose presentan «The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration», que se transmitirá este domingo 28 de noviembre de 7 a 9 p.m. ET / PT.

Sebastián Yatra interpreta «Dos Oruguitas» del popurrí «Encanto» de Walt Disney Animation Studios y «We Wish You a Merry Christmas» de Disneyland Park. Entre los descansos, Sebastián Yatra conoció a Mirabel de la nueva película de Walt Disney Animation Studios “Encanto” en Disney California Adventure Park (foto adjunta).

Ambos especiales navideños brillarán con alegría navideña, ofreciendo momentos conmovedores y adelantos exclusivos de las novedades de The Walt Disney Company. Los espectadores pueden esperar un adelanto de Star Wars: Galactic Starcruiser, que se inaugurará el 1 de marzo de 2022 en Walt Disney World Resort; y miradas especiales a «Encanto» de Walt Disney Animation Studios y la nueva película de Steven Spielberg «West Side Story». Como parte de la celebración más mágica del mundo, que conmemora los 50 años de Walt Disney World Resort, cada toque de magia navideña será un regalo extra especial, EARidescent.

Las actuaciones musicales de «The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration» incluyen:

• Julianne Hough y Ariana DeBose – «Necesitamos una pequeña Navidad», «La abuela fue atropellada por un reno» y el popurrí de «Vacaciones»

• AFTR PRTY – Mezcla de «Navidad (bebé, por favor, vuelve a casa)» y «Winter Wonderland»

• Jimmie Allen – «Noche de paz»

• Kristin Chenoweth – Mezcla «(Todos están esperando) El hombre de la bolsa» y «Jingle Bell Rock»

• Darren Criss – Mezcla de «Felices fiestas / La temporada navideña»

• Brett Eldredge – «Es la época más maravillosa del año»

• NEEDTOBREATHE y Switchfoot – «Navidad en la ciudad natal»

• Norah Jones – Popurrí de «Christmas Calling (Jolly Jones)» y «Blue Christmas»

• Gwen Stefani – «You Make It Feel Like Christmas» y «Jingle Bells»

• Sebastián Yatra – «Dos Oruguitas» del popurrí «Encanto» y «We Wish You a Merry Christmas» de Walt Disney Animation Studios